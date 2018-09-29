Чумовой гол в дерби после вброса аута. Этот парень – звезда

Адаму Ричу уже 25 лет, но он никогда не играл в Премьер-лиге. В последние годы в карьере Рича были «Мидлсбро» и «Шеффилд Уэнсдэй», а еще Адама часто отдавали в бессмысленные аренды по низшим дивизионам. Сейчас с этим наконец-то покончено.

В сезоне-2017/18 Рич отыграл 46 матчей Чемпионшипа за «Шеффилд Уэнсдэй», забил четыре гола и отдал 11 результативных пасов. Этот чемпионат он начинал с еще двух голов, один из которых положил в ворота удивляющего «Лидса».

Игроки «Уэнсдэй» перед уходом на перерыв просто разыгрывали аут, но Рич пальнул и удачно попал в дальнюю штангу. Мяч отскочил в сетку, Бьелса загрустил на ведре, фанаты бесились. Йоркширское дерби – хороший повод, чтобы удивить таким ударом.

«Этот мяч может быть лучшим голом сезона. Особенный удар», – отреагировал на гол Рича главный тренер «Шеффилд Уэнсдэй» Йос Лухукай. Cвой гол Рич посвятил Хейли Калининс – жене фитнес-тренера «Уэнсдэй», которая умерла после борьбы семилетней борьбы с раком.

Игра закончилась со счетом 1:1, но Рич – главная звезда английского интернета прямо сейчас. В твиттере его удар обсуждают все.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Левую ногу Рича приравнивают к чудесам света.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, это не первый мяч Рича, который всех впечатляет. В предыдущем сезоне он положил вот такой гол «Астон Вилле».

А еще Рич умеет колотить с правой.