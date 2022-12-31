- 27 февраля
- 20:59 Поттеру дали два матча на исправление ситуации. «Челси» сыграет с «Лидсом» и «Боруссией» Д 1
- 21 февраля
- 19:24 Фото Бывший тренер «Рубина» возглавил «Лидс» 2
- 20 февраля
- 18:36 Экс-тренер «Рубина» может возглавить «Лидс»
- 12 февраля
- 18:55 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил в гостях «Лидс» (2:0). Отставание от 1-го места – 5 очков 1
- 18:44 Джеррард готов возглавить «Лидс»
- 18:18 Де Хеа установил вратарский рекорд АПЛ 1
- 15:40 «Лидс» планирует назначить Джеррарда
- 11 февраля
- 10:32 Почеттино отказал клубу АПЛ
- 9 февраля
- 11:31 Тен Хаг оценил игру Санчо. Он забил впервые с сентября
- 01:00 АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения от «Лидса» (2:2), уступая в 2 мяча
- 8 февраля
- 22:10 Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: 8 тур АПЛ, 8 февраля 2023
- 22:09 Во сколько смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: 8 тур АПЛ, 8 февраля 2023
- 22:09 Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: 8 тур АПЛ, 8 февраля 2023
- 7 февраля
- 09:05 Рауль отказался возглавить «Лидс» 1
- 6 февраля
- 19:55 «Лидс» уволил главного тренера
- 30 января
- 23:23 Фото «Лидс» арендовал полузащитника «Ювентуса»
- 22:44 «Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
- 28 января
- 21:44 Стали известны условия трансфера МакКенни из «Ювентуса» в «Лидс»
- 25 января
- 09:38 МакКенни согласился перейти в «Лидс»
- 24 января
- 16:16 «Ювентус» назвал «Лидсу» цену на МакКенни
- 12 января
- 08:32 «Лидс» близок к рекордному трансферу в своей истории
- 3 января
- 15:23 Фото «Лидс» за 12 миллионов купил защитника сборной Австрии
- 31 декабря 2022
- 20:04 АПЛ. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Ньюкасл» – с «Лидсом» (0:0) 5