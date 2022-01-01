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Команды
Лидс
Новости
€ 394 млн
Лидс - новости команды
Лидс
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Элланд Роад
Сайт:
http://www.leedsunited.com
Тренер:
Даниэль Фарке
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Лидс» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 20:50
«Лидс» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Англии 2026/2027
13 сентября
Кубок лиги. «Челси» одержал волевую разгромную победу в матче с 9 голами
10 сентября
«Брайтон» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
«Брайтон» – «Лидс»: кто победит в матче 3-го тура АПЛ 2026/2027
4 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
«Лидс» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Лидс» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Англии 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Трансляция
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Ноттингем Форест» – «Лидс»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Англии 2026/2027
21 августа
Фото
«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Фото
«Манчестер Юнайтед» подписал нового вратаря
14 июля
Фото
«Арсенал» подписал нового вратаря
9 июля
АПЛ. «Ман Сити» проиграл в последнем матче Гвардиолы, «Тоттенхэм» избежал вылета и другие результаты
24 мая
1
В «Лидсе» прокомментировали новость об интересе к Кисляку
21 мая
1
Клуб АПЛ интересуется Кисляком
20 мая
7
АПЛ. «Тоттенхэм» упустил победу над конкурентом в борьбе за выживание
12 мая
1
Трансляция
«Тоттенхэм» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Тоттенхэм» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.68
10 мая
Трансляция
«Лидс» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Лидс» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 апреля
Кубок Англии. «Челси» вышел в финал, победив «Лидс»
26 апреля
«Челси» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
25 апреля
Трансляция
«Борнмут» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
«Борнмут» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
21 апреля
«Лидс» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.10
17 апреля
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