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  • «Тоттенхэм» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Тоттенхэм» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 20:50
Тоттенхэм
11.05.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
50' М. Тель 50' М. Тель 50' М. Тель 50' М. Тель
74' Д. Калверт-Льюин (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
24
Яка Бийол
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
22
Ао Танака
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
65
Джейден Лину
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
47
Rhys Chadwick-Chaplin
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-1-2-3
31
Кински
13
Удогие
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
36
Палинья
30
Бентанкур
22
Галлахер
47
Ришарлисон
11
Тель
9
Муани
3-3-1-2-1
12
Дарлоу
4
Стрейк
6
Родон
4
Ампаду
24
Джастин
18
Сташ
24
Бийол
22
Танака
7
Джеймс
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
11
Тель
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Тель
4
Стрейк
33
Борнау
33
Борнау
4
Стрейк
22
Танака
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
22
Танака
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лидс
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
47
Rhys Chadwick-Chaplin
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
47
Rhys Chadwick-Chaplin
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Даниэль Фарке
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Бен Дэвис
ЛЗ
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Вильсон Одобер
ЛВ
Кристиан Ромеро
ЦЗ
Хави Симонс
ПВ
Доминик Соланке
ЦФ
Гульельмо Викарио
ВР
Лидс
Точно не сыграют
Илия Груев
ОП
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
Ноа Окафор
ЦФ
Джайден Богль
ПЗ
Факундо Буонанотте
АП
Статистика матча Тоттенхэм - Лидс
4
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
12
7
Офсайды
1
3
Количество передач
431
336
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Лидса», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Лидс»

«Тоттенхэм» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Тоттенхэм
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