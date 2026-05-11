11.05.2026, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-2-3
31
Кински
13
Удогие
15
Дансо
37
ван де Вен
23
Порро
36
Палинья
30
Бентанкур
22
Галлахер
47
Ришарлисон
11
Тель
9
Муани
3-3-1-2-1
12
Дарлоу
4
Стрейк
6
Родон
4
Ампаду
24
Джастин
18
Сташ
24
Бийол
22
Танака
7
Джеймс
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
11
Тель
10
Мэддисон
10
Мэддисон
11
Тель
4
Стрейк
33
Борнау
33
Борнау
4
Стрейк
22
Танака
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
22
Танака
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
11
Ааронсон
14
Нмеча
14
Нмеча
11
Ааронсон
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лидс
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
47
Rhys Chadwick-Chaplin
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Соуза
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
65
Джейден Лину
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
47
Rhys Chadwick-Chaplin
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Тоттенхэм - Лидс
4
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
14
2
Нарушения
12
7
Офсайды
1
3
Количество передач
431
336
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.34
xGP (предотвращенные голы)
-0.03
-0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Лидса», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Лидс»
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Источник: «Бомбардир»