11 мая состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Лидс». Хозяева находятся в опасной близости от зоны вылета и отчаянно борются за сохранение прописки, тогда как гости проводят мощный отрезок и уверенно движутся к безопасной гавани. Однако история очных встреч и домашний фактор делают «шпор» фаворитами этого принципиального противостояния.
«Тоттенхэм»
Лондонцы переживают один из худших сезонов в истории клуба. Команда застряла на 17-м месте и не выигрывает дома на протяжении 9 матчей подряд – это катастрофический показатель для клуба с такими амбициями. Оборона «шпор» пропускает в 13 из 15 последних встреч и в среднем по 1,40 мяча за игру в последних 5 турах. Ришарлисон с 11 голами в 40 матчах старается тащить команду, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем на той же дистанции. Однако в последних трeх турах наметился просвет: победы над «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а также ничья с «Брайтоном» (2:2) вернули команде уверенность. Кроме того, «Тоттенхэм» имеет колоссальное историческое преимущество над «Лидсом» – 5 побед подряд в очных встречах и 18 матчей с забитыми мячами. Этот фактор может перевесить текущую форму.
«Лидс»
«Павлины» проводят отличный отрезок и практически обезопасили себя от вылета. Команда не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ и забивает на этом отрезке с завидной регулярностью – 2,00 мяча в среднем за 5 последних встреч. Доминик Калверт-Льюин с 13 голами в 36 матчах проводит лучший сезон за последние годы и является главной угрозой для любой обороны. В последнем туре «Лидс» уверенно разобрался с «Бернли» (3:1), до этого выбил «Челси» из Кубка (1:0), сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), разгромил «Вулверхэмптон» (3:0) и сенсационно переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). Команда забивает в 5 из 7 последних встреч, но пропускает в 3 последних турах подряд, что говорит об уязвимости в защите.
Факты о командах:
«Тоттенхэм»
- Без побед дома в 9 последних матчах АПЛ
- Пропускает в 13 из 15 последних встреч
- Выиграл 5 последних очных матчей с «Лидсом»
- Забивает «Лидсу» в 18 последних личных встречах
«Лидс»
- Беспроигрышная серия из 6 матчей в АПЛ
- Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
- Пропускает в 3 последних турах подряд
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
История противостояний
- «Тоттенхэм» выиграл 5 последних очных встреч
- «Тоттенхэм» забивает в 18 последних матчах против «Лидса»
- «Лидс» забивает в 3 последних очных матчах
- Последняя встреча: победа «Тоттенхэма» (2:1)
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Лидс»
Ключевое противостояние домашнего комплекса «Тоттенхэма» и гостевой уверенности «Лидса». Хозяева ужасно играют при своих болельщиках, однако исторический перевес над «Лидсом» колоссален – 5 побед подряд и 18 матчей с забитыми мячами. «Лидс» на ходу и много забивает, но оборона допускает ошибки в каждом из трeх последних туров. Учитывая, что «шпоры» забивают «павлинам» в 18 встречах кряду, а гости стабильно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговым преимуществом хозяев за счeт психологии и истории.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.68
- Победа «Тоттенхэма» с форой (0)