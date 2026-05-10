11 мая состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Лидс». Хозяева находятся в опасной близости от зоны вылета и отчаянно борются за сохранение прописки, тогда как гости проводят мощный отрезок и уверенно движутся к безопасной гавани. Однако история очных встреч и домашний фактор делают «шпор» фаворитами этого принципиального противостояния.

«Тоттенхэм»

Лондонцы переживают один из худших сезонов в истории клуба. Команда застряла на 17-м месте и не выигрывает дома на протяжении 9 матчей подряд – это катастрофический показатель для клуба с такими амбициями. Оборона «шпор» пропускает в 13 из 15 последних встреч и в среднем по 1,40 мяча за игру в последних 5 турах. Ришарлисон с 11 голами в 40 матчах старается тащить команду, но атака забивает скромно – 1,00 мяча в среднем на той же дистанции. Однако в последних трeх турах наметился просвет: победы над «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а также ничья с «Брайтоном» (2:2) вернули команде уверенность. Кроме того, «Тоттенхэм» имеет колоссальное историческое преимущество над «Лидсом» – 5 побед подряд в очных встречах и 18 матчей с забитыми мячами. Этот фактор может перевесить текущую форму.

«Лидс»

«Павлины» проводят отличный отрезок и практически обезопасили себя от вылета. Команда не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ и забивает на этом отрезке с завидной регулярностью – 2,00 мяча в среднем за 5 последних встреч. Доминик Калверт-Льюин с 13 голами в 36 матчах проводит лучший сезон за последние годы и является главной угрозой для любой обороны. В последнем туре «Лидс» уверенно разобрался с «Бернли» (3:1), до этого выбил «Челси» из Кубка (1:0), сыграл вничью с «Борнмутом» (2:2), разгромил «Вулверхэмптон» (3:0) и сенсационно переиграл «Манчестер Юнайтед» (2:1). Команда забивает в 5 из 7 последних встреч, но пропускает в 3 последних турах подряд, что говорит об уязвимости в защите.

Факты о командах:

«Тоттенхэм»

Без побед дома в 9 последних матчах АПЛ

Пропускает в 13 из 15 последних встреч

Выиграл 5 последних очных матчей с «Лидсом»

Забивает «Лидсу» в 18 последних личных встречах

«Лидс»

Беспроигрышная серия из 6 матчей в АПЛ

Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 3 последних турах подряд

Забивает в 5 из 7 последних матчей

История противостояний

«Тоттенхэм» выиграл 5 последних очных встреч

«Тоттенхэм» забивает в 18 последних матчах против «Лидса»

«Лидс» забивает в 3 последних очных матчах

Последняя встреча: победа «Тоттенхэма» (2:1)

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Лидс»

Ключевое противостояние домашнего комплекса «Тоттенхэма» и гостевой уверенности «Лидса». Хозяева ужасно играют при своих болельщиках, однако исторический перевес над «Лидсом» колоссален – 5 побед подряд и 18 матчей с забитыми мячами. «Лидс» на ходу и много забивает, но оборона допускает ошибки в каждом из трeх последних туров. Учитывая, что «шпоры» забивают «павлинам» в 18 встречах кряду, а гости стабильно пропускают, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговым преимуществом хозяев за счeт психологии и истории.

Рекомендованные ставки: