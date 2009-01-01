Турниры:
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
|25 тур
|25 февраля, суббота
|18:00
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|24 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Эвертон
|1:0
|Лидс
|23 тур
|12 февраля, воскресенье
|17:00
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|8 тур
|8 февраля, среда
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|2:2
|Лидс
|22 тур
|5 февраля, воскресенье
|17:00
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|21 тур
|22 января, воскресенье
|17:00
|Лидс
|0:0
|Брентфорд
|20 тур
|13 января, пятница
|23:00
|Астон Вилла
|2:1
|Лидс
|19 тур
|4 января, среда
|22:45
|Лидс
|2:2
|Вест Хэм
|18 тур
|31 декабря, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|0:0
|Лидс
|17 тур
|28 декабря, среда
|23:00
|Лидс
|1:3
|Манчестер Сити
|16 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Тоттенхэм
|4:3
|Лидс
|15 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Лидс
|4:3
|Борнмут
|14 тур
|29 октября, суббота
|21:45
|Ливерпуль
|1:2
|Лидс
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Лидс
|2:3
|Фулхэм
|12 тур
|20 октября, четверг
|22:15
|Лестер
|2:0
|Лидс
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Лидс
|0:1
|Арсенал
|10 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Кристал Пэлас
|2:1
|Лидс
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|18:30
|Лидс
|0:0
|Астон Вилла
|6 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Брентфорд
|5:2
|Лидс
|5 тур
|30 августа, вторник
|22:00
|Лидс
|1:1
|Эвертон
|4 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Брайтон
|1:0
|Лидс
|3 тур
|21 августа, воскресенье
|16:00
|Лидс
|3:0
|Челси
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|2:2
|Лидс
|1 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Лидс
|2:1
|Вулверхэмптон