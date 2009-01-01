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    Лидс - результаты

    Город Лидс
    Дивизион Англия-Премьер-лига
    Сайт http://www.leedsunited.com
    Стадион Элланд Роад
    Тренер Хави Грасия
    Турниры:
    Англия. Премьер-лига (2022/2023)
    25 тур
    		25 февраля, суббота 18:00 Лидс 1:0 Саутгемптон
    24 тур
    		18 февраля, суббота 18:00 Эвертон 1:0 Лидс
    23 тур
    		12 февраля, воскресенье 17:00 Лидс 0:2 Манчестер Юнайтед
    8 тур
    		8 февраля, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс
    22 тур
    		5 февраля, воскресенье 17:00 Ноттингем Форест 1:0 Лидс
    21 тур
    		22 января, воскресенье 17:00 Лидс 0:0 Брентфорд
    20 тур
    		13 января, пятница 23:00 Астон Вилла 2:1 Лидс
    19 тур
    		4 января, среда 22:45 Лидс 2:2 Вест Хэм
    18 тур
    		31 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Лидс
    17 тур
    		28 декабря, среда 23:00 Лидс 1:3 Манчестер Сити
    16 тур
    		12 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм 4:3 Лидс
    15 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Лидс 4:3 Борнмут
    14 тур
    		29 октября, суббота 21:45 Ливерпуль 1:2 Лидс
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Лидс 2:3 Фулхэм
    12 тур
    		20 октября, четверг 22:15 Лестер 2:0 Лидс
    11 тур
    		16 октября, воскресенье 16:00 Лидс 0:1 Арсенал
    10 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Кристал Пэлас 2:1 Лидс
    9 тур
    		2 октября, воскресенье 18:30 Лидс 0:0 Астон Вилла
    6 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Брентфорд 5:2 Лидс
    5 тур
    		30 августа, вторник 22:00 Лидс 1:1 Эвертон
    4 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Брайтон 1:0 Лидс
    3 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Лидс 3:0 Челси
    2 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 2:2 Лидс
    1 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Лидс 2:1 Вулверхэмптон
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