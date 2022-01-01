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АПЛ 2026/2027
Команды
Лидс
Состав
€ 394 млн
Лидс - состав команды
Лидс
АПЛ 2026/2027
Стадион:
Элланд Роад
Сайт:
http://www.leedsunited.com
Тренер:
Даниэль Фарке
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Траффорд Джеймс
Вра
23
€ 25 млн
16
Цеттерер Михаэль
Вра
31
€ 4 млн
4
Ампаду Итан
Защ
26
€ 30 млн
5
Мухаремович Тарик
Защ
23
€ 25 млн
3
Гудмундссон Габриэль
Защ
27
€ 20 млн
15
Бийол Яка
Защ
27
€ 20 млн
6
Родон Джо
Защ
28
€ 18 млн
2
Богль Джайден
Защ
26
€ 15 млн
24
Джастин Джеймс
Защ
27
€ 12 млн
26
Бар Мельвен
Защ
25
€ 10 млн
30
Эльведи Нико
Защ
29
€ 8 млн
65
Лину Джейден
Защ
18
-
18
Сташ Антон
Пол
27
€ 28 млн
23
Бахоя Жан
Пол
21
€ 25 млн
11
Ааронсон Бренден
Пол
25
€ 22 млн
8
Лонгстафф Шон
Пол
28
€ 15 млн
22
Танака Ао
Пол
28
€ 13 млн
44
Груев Илия
Пол
26
€ 12 млн
45
Harry Gray
Пол
-
19
Окафор Ноа
Нап
26
€ 25 млн
10
Уилсон Харри
Нап
29
€ 25 млн
9
Калверт-Льюин Доминик
Нап
29
€ 22 млн
14
Нмеча Лукас
Нап
27
€ 10 млн
7
Джеймс Даниэль
Нап
28
€ 10 млн
21
Alex Cairns
Нап
-
30
Ньонто Деньян
Нап
-
10
Пиру Йоэл
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 8
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