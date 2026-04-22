Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Борнмут» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Борнмут» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 20:50
Борнмут
22.04.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
60' Э. Жуниор Крупи 85' Р. Витор
68' Д. Хилл (АГ) 90+7' Ш. Лонгстафф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
22
Эли Жуниор Крупи
АП
8
Алекс Скотт
АП
10
Райан Кристи
АП
7
Дэвид Брукс
(К) ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
22
Ао Танака
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Райан Витор
ПВ
11
Бен Доук
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Лидс
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
10
Кристи
7
Брукс
9
Эванилсон
8
Скотт
22
Крупи
3-2-1-1-2
12
Дарлоу
4
Ампаду
4
Стрейк
24
Бийол
24
Джастин
3
Гудмундссон
22
Танака
11
Ааронсон
19
Окафор
9
Калверт-Льюин
16
Тавернье
27
Тот
27
Тот
16
Тавернье
22
Крупи
12
Адамс
12
Адамс
22
Крупи
7
Брукс
37
Витор
37
Витор
7
Брукс
10
Кристи
21
Адли
21
Адли
10
Кристи
2
Богль
6
Родон
6
Родон
2
Богль
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
19
Окафор
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Окафор
22
Танака
9
Пироэ
9
Пироэ
22
Танака
24
Бийол
14
Нмеча
14
Нмеча
24
Бийол
Остались в запасе
Борнмут
Лидс
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
Точно не сыграют
Хулио Солер
ЛЗ
Льюис Кук
ЦП
Джастин Клюйверт
ЛВ
Лидс
Точно не сыграют
Антон Сташ
ОП
Статистика матча Борнмут - Лидс
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
473
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Лидса», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Лидс»

«Борнмут» – «Лидс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лидс Борнмут
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
2
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
14
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
9
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+