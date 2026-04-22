22.04.2026, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-3-3
1
Петрович
3
Трюффер
5
Хилл
5
Сенеси
20
Хименес
16
Тавернье
10
Кристи
7
Брукс
9
Эванилсон
8
Скотт
22
Крупи
3-2-1-1-2
12
Дарлоу
4
Ампаду
4
Стрейк
24
Бийол
24
Джастин
3
Гудмундссон
22
Танака
11
Ааронсон
19
Окафор
9
Калверт-Льюин
16
Тавернье
27
Тот
27
Тот
16
Тавернье
22
Крупи
12
Адамс
12
Адамс
22
Крупи
7
Брукс
37
Витор
37
Витор
7
Брукс
10
Кристи
21
Адли
21
Адли
10
Кристи
2
Богль
6
Родон
6
Родон
2
Богль
11
Ааронсон
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
11
Ааронсон
19
Окафор
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Окафор
22
Танака
9
Пироэ
9
Пироэ
22
Танака
24
Бийол
14
Нмеча
14
Нмеча
24
Бийол
Остались в запасе
Борнмут
Лидс
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
Точно не сыграют
Лидс
Точно не сыграют
Статистика матча Борнмут - Лидс
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
ВАР
1
0
Угловые удары
12
1
Нарушения
6
10
Офсайды
1
1
Количество передач
473
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.81
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Лидса», 34-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Лидс»
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Источник: «Бомбардир»