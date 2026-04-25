26 апреля на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинальный матч Кубка Англии, в котором лондонский «Челси» встретится с «Лидсом». Противостояние команд с разной турнирной динамикой в чемпионате обещает быть интересным: «синие» переживают игровой кризис в АПЛ, но уверенно идут по кубковой сетке, а «павлины» находятся в отличной форме.

«Челси»

Лондонцы подходят к полуфиналу после разгромной победы над «Порт Вейл» со счeтом 7:0 в четвертьфинале, что подтверждает серьeзные кубковые амбиции команды. «Челси» одержал четыре победы подряд в Кубке Англии и стабильно забивает в этих встречах. Однако в АПЛ команда переживает катастрофический отрезок – три поражения подряд с общим счeтом 0:7. Оборона «синих» выглядит крайне уязвимо – 10 пропущенных мячей в пяти последних играх. Исторически «Челси» доминирует над «Лидсом» дома, не проигрывая в 9 последних матчах.

«Лидс»

«Павлины» подходят к полуфиналу в статусе одной из самых стабильных команд сезона. Команда не проигрывает на протяжении семи последних матчей во всех турнирах и одержала четыре победы подряд в Кубке Англии. «Лидс» демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. В четвертьфинале команда прошла «Вест Хэм» в серии пенальти, проявив характер.

Факты о командах

«Челси»

«Лидс»

Прогноз на матч «Челси» – «Лидс»

«Челси» переживает игровой кризис в чемпионате, но Кубок Англии остаeтся главным шансом на спасение сезона. Исторически «синие» доминируют над «Лидсом» в домашних матчах. «Павлины» находятся в отличной форме и не проигрывают семь матчей подряд. Ожидаем осторожный футбол, где многое решит реализация моментов и опыт игроков «Челси» в больших матчах.

