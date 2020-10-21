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24.11.2016 23:00Сборная России попала в первую корзину на Кубке конфедераций. Страндберг может перейти в «Брюгге». «Спартак» не хочет продавать Промеса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.13
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02.11.2016 22:30«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.13
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12.09.2016 16:00Завтра «Ростов» сыграет первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бомбардир» вспоминает, как российские команды дебютировали в главном турнире Европы. Без побед, но совсем не без приключений.9
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26.08.2015 19:49В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.68