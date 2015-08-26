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ЦСКА выбил «Спортинг» из Лиги чемпионов. Онлайн событий дня

<p><em>В среду состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Столичный ЦСКА в родных стенах расправился над «Спортингом», выйдя в групповой этап турнира. «Бомбардир» держит читателей в курсе самых интересных событий дня.</em></p> <p> </p> <p><strong>23:45 </strong>Вот и спасительный мяч Мусы.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7930736" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:38</strong> Ну, вот и все. Поздравляем Леонида Слуцкого и ЦСКА с выходом в групповой этап Лиги чемпионов.</p> <p><strong>23:29</strong> Ахмед Муса оставляет нас и без дополнительного времени, забивая третий мяч в ворота гостей из Португалии.</p> <p><strong>23:20</strong> Хороший мяч забил Думбия, рабочий и такой нужный.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7930690" width="720"></iframe></p> <p><strong>23:15</strong> Что творит Думбия? Сейду оформляет дубль и сводит все к дополнительному времени. Но до него еще надо дожить.</p> <p><strong>22:58</strong> А вот и видео мячик в ворота дружины Леонида Слуцкого.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7930595" width="720"></iframe></p> <p><strong>22:52</strong> Думбия все-таки вталкивает мяч в ворота «Спортинга». Локтем забил нападающий армейского клуба.</p> <p><strong>22:34</strong> Первый тайм завершен и пора рассказать о ходе других встреч среды. «Байер» обыгрывает «Лацио» со счетом 1:0. Аналогичным результат зафиксирован в поединке «Брюгге» - «МЮ», там англичане впереди. БАТЭ отгрузил один мяч «Партизану», а вот АПОЭЛ и «Астана» пока не радуют голами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440617833_CNW7LLTWgAQ7Bxp.png" style="width:599px" /></p> <p><strong>22:23</strong> Гутьеррес выводит «Спортинг» вперед, оставляя красно-синим не так много шансов на выход в группу ЛЧ.</p> <p><strong>21:45</strong> Между тем в Химках матч уже начался. Предлагаем вам перейти в нашу <a href="https:///online/84595"><strong>текстовую трансляцию данной встречи</strong></a>.</p> <p><strong>21:25</strong> Команды уже вышли на предматчевую разминку. Тают минуты до матча, который определит судьбы обоих команд. Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440613676_CNWrbCIUsAAPS8l.jpg" style="width:600px" /></p> <p><strong>20:48</strong> Португальцы тоже обнародовали стартовый состав.</p> <p><strong>"Спортинг":</strong> Руй Патрисиу, Сильва, Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Налдо, Аквилани, Жоау Мариу, Каррильо, Адриен Силва, Гутьеррес, Руис.</p> <p><strong>20:28</strong> Армейцы уже определились со стартовым составом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440610104_CNWfegpUwAATWBO.jpg" style="width:600px" /></p> <p><strong>20:20</strong> Армейцы уже прибыли на стадион и морально подготавливаются к матчу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440609555_CNWbhJMUAAE_R9I.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>20:10</strong> На «Арене Химки» уже все готово к проведению поединка. Надеемся, что российский клуб сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440609052_CNWYa-1WcAEek1n.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>20:03</strong> Пока до матча еще есть время, то можно вспомнить несколько фактов о клубе из Лиссабона - <strong><a href="https:///articles/?id=439402">«Спортинг»: против кого сегодня будет биться ЦСКА</a>.</strong></p> <p><strong>20:00</strong> Добрый вечер! Московскому ЦСКА сегодня предстоит непростой поединок со «Спортингом». Первая встреча завершила не в пользу красно-синих – <a href="https:///articles/?id=439477"><strong>1:2</strong></a>.</p>

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Комментарии (67)
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takca
1440621768
Ну и уроды. Почему люди должны терять бабло из за мигр с судьями. Ну когда же мерины выиграют хоть один матч чисто.
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Neuturungal
1440621790
Я не верил, но пришлось поверить. Анализ бессилен. Только эмоции. Молодцы!
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Измайловский Кочегар
1440621889
Везучие армейцы. А португалы судью на мыло пустят.
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Spartak-SV
1440621921
Удачи вам кони!!!
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Ден 781
1440622218
Кони красавцы ! Прям молодцы ! Уважуха !
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Fedor Caligula
1440622338
И всё-таки нужно признать "Лошади" - суперклуб России, как бы это непечально было((( Красавы!!!!
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Эд1970
1440623514
И все таки ЦСКА вырвал победу ))сила духа и морально волевые качества у них на высоте))Всех поздравляю с победой !!!
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djsid
1440623758
Опять игра в гандбол!
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Стрельни_Мимо
1440625017
Лошади лучшие!!!!!!!!!!!!!! Молодчаги!!!!!!!!!!!!!!
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Lynatik11
1440657557
Не понимаю людей которые болеют против российских клубов в еврокубках!!! Вы просто аутисты!!!
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