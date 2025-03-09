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Вендел объяснил свой жест в Воронеже

Сегодня, 08:34
7

Полузащитник «Зенита» Вендел оправдал свой неприличный жест в матче с «Факелом» (2:0) провокациями с трибун.

Такую информацию дал нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

– После игры появилась информация, что Вендела провоцировали с трибун, что и стало причиной его жеста и удаления. Он что‑то рассказывал после игры в раздевалке?

– Да, он сказал, что с трибун раздавались характерные провоцирующие крики и звуки. Он их слышал и рассказал об этом.

Думаю, что в глубине души Вендел уже жалеет о своeм поступке, потому что мы профессионалы и не должны терять фокус, когда находимся на поле. Но во втором тайме с трибун действительно шли провоцирующие звуки.

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел
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Комментарии (7)
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Александр.Т.
1741502700
Ну не долго осталось потерпеть Венделу 10 игр в рплп и несколько в кубке и домой поедет
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subbotaspartak
1741503773
...с трибун действительно шли провоцирующие звуки....может бз дел кто?
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NewLife
1741504775
Какой избирательный слух у легко ранимых помойных, пи@дят как дышат. Я несколько раз прослушал все записи - кроме гула и освистывания Вендела ничего нет.
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Kollljan
1741505608
Наступают моменты, когда не ответить нельзя. Вендел тактично ответил воронежским выродкам. Молодец! Воронежу - вечного прозябания в пердиве.
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Cleaner
1741506687
Вендел объяснил свой жест в Воронеже тем, что он ГОПНИК.
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BANNIKOV1970
1741508625
Вендел публичный фейс и должен получить по полной.Не нужно оскорблять болельщиков находящихся в своей стране.А трибунами пусть занимаются лица ответственные за это.
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subbotaspartak
1741509431
Принял на свой счёт? Вот...
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