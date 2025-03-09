Вендел объяснил свой жест в Воронеже

Полузащитник «Зенита» Вендел оправдал свой неприличный жест в матче с «Факелом» (2:0) провокациями с трибун.
Такую информацию дал нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.
– После игры появилась информация, что Вендела провоцировали с трибун, что и стало причиной его жеста и удаления. Он что‑то рассказывал после игры в раздевалке?
– Да, он сказал, что с трибун раздавались характерные провоцирующие крики и звуки. Он их слышал и рассказал об этом.
Думаю, что в глубине души Вендел уже жалеет о своeм поступке, потому что мы профессионалы и не должны терять фокус, когда находимся на поле. Но во втором тайме с трибун действительно шли провоцирующие звуки.
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
Источник: «Матч ТВ»