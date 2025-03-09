Вендел объяснил свой жест в Воронеже

Полузащитник «Зенита» Вендел оправдал свой неприличный жест в матче с «Факелом» (2:0) провокациями с трибун.

Такую информацию дал нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

– После игры появилась информация, что Вендела провоцировали с трибун, что и стало причиной его жеста и удаления. Он что‑то рассказывал после игры в раздевалке?

– Да, он сказал, что с трибун раздавались характерные провоцирующие крики и звуки. Он их слышал и рассказал об этом.

Думаю, что в глубине души Вендел уже жалеет о своeм поступке, потому что мы профессионалы и не должны терять фокус, когда находимся на поле. Но во втором тайме с трибун действительно шли провоцирующие звуки.