Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил скандал с зенитовцем Венделом в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Не видел, из-за чего он это сделал. Но такое поведение не красит футболиста. Еще и такого большого клуба как «Зенит». Может, это было на эмоциях, но так просто нельзя себя вести. Скорее всего, влияет то, что он в любом случае летом уходит в «Ботафого». Если бы футболист понимал, что он будет работать, тренироваться и играть в России, он бы так не сделал. А так Вендел понимает, что он летом все равно уходит. Это говорит о воспитании человека.

Думаю, это было осознанно сделано. Это не красит его. Но ему все равно, потому что он уже уходит и ему на этот жест наплевать. Не думаю, что кто-то из наших футболистов так поступил бы. Футболист такого уровня такое показывать не должен. Это удар и по репутации клуба.

Да, с другой стороны можно понять эмоции футболиста. Я тоже в свое время в драки лез. Но такого в любом случае быть не должно. Когда уже потом пересматривал эти эпизоды, понимал, что я бы больше так не сделал. Футболисту в любом случае нужно контролировать эмоции», – сказал Павлюченко.