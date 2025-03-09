Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»

Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»

Сегодня, 09:55
15

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил скандал с зенитовцем Венделом в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Не видел, из-за чего он это сделал. Но такое поведение не красит футболиста. Еще и такого большого клуба как «Зенит». Может, это было на эмоциях, но так просто нельзя себя вести. Скорее всего, влияет то, что он в любом случае летом уходит в «Ботафого». Если бы футболист понимал, что он будет работать, тренироваться и играть в России, он бы так не сделал. А так Вендел понимает, что он летом все равно уходит. Это говорит о воспитании человека.

Думаю, это было осознанно сделано. Это не красит его. Но ему все равно, потому что он уже уходит и ему на этот жест наплевать. Не думаю, что кто-то из наших футболистов так поступил бы. Футболист такого уровня такое показывать не должен. Это удар и по репутации клуба.

Да, с другой стороны можно понять эмоции футболиста. Я тоже в свое время в драки лез. Но такого в любом случае быть не должно. Когда уже потом пересматривал эти эпизоды, понимал, что я бы больше так не сделал. Футболисту в любом случае нужно контролировать эмоции», – сказал Павлюченко.

Еще по теме:
Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела
Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже 3
Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Павлюченко Роман Вендел
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1741504288
Этому Венделю-Шпинделю, без травм до лета дотянуть бы
Ответить
Max-Min-vkontakte
1741504318
это Ромка ещё, наверное, не видел,что показывал Соболев Роше). Ну дельфин то россиянин
Ответить
Иван-Тютьчев-vkontakte
1741505251
А российских футболистов тоже по его мнению оскорбляли на расисткой теме?
Ответить
Cleaner
1741506340
На ПЯТЬ МАТЧЕЙ дисквалифицировать этого футболиста из страны диких обезьян!!!...(((
Ответить
subbotaspartak
1741508819
...никто из россиян такой жест не показал бы»... Правильно, мы бы не палец, мы локоток...
Ответить
FWSPM
1741508855
он давно уже положил болт на газовых, теперь это можно не скрывать
Ответить
Айболид
1741508945
"Не видел, из-за чего он это сделал" . Потому ,что "кое кто" нихочет этого видеть .
Ответить
subbotaspartak
1741509175
В СССР попал на футбол в Душанбе, там армянин играл, потом в Спартаке заигрался, он отдаст пас точный, пробьёт в ворота: "Молодец АРА" - весь стадион орёт, сделает неточность: "Нетрадиционная ориентация" - весь стадион орёт. А среднего пальца у него вообще не было...
Ответить
Бриг
1741510545
Позор жлобам на трибунах!
Ответить
Боцман59rus
1741510937
_ Рома видимо со своим тёткой не знаком, по фамилии Широков, но тот правда своим показывал по локоть
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже
11:39
3
Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем
11:09
2
Неутешительный для «Спартака» прогноз Орещука на матч с «Рубином»
10:35
3
Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела
10:17
8
Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»
09:55
15
ФотоДевушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»
09:40
3
Видео«Матч ТВ» выпустил оправдывающий Вендела пост: в нем сказано, что игрок не пропустит игру со «Спартаком», а «может пропустить»
09:28
21
Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:57
1
Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу
08:48
13
Все новости
Все новости
Волк допустил победу «Динамо Мх» в РПЛ
11:58
Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела
11:48
Мостовой – о матче «Факел» – «Зенит»: «Очередной мой прогноз сбылся»
10:10
2
Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»
09:55
14
ВидеоЧервиченко допустил назначение Карпина в «Зенит»: «От Питера до Нарвы еще ближе, чем от Москвы, ха-ха-ха»
09:48
2
ФотоДевушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»
09:40
3
Видео«Матч ТВ» выпустил оправдывающий Вендела пост: в нем сказано, что игрок не пропустит игру со «Спартаком», а «может пропустить»
09:28
20
Директор «Факела»: «Если судьям не нужен «Факел» в РПЛ, то окей, пусть играют «Химки» с пустыми трибунами»
09:21
2
Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:57
1
Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу
08:48
13
Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»
08:42
12
Вендел объяснил свой жест в Воронеже
08:34
7
ВидеоПоявились кадры, как фанаты «Факела» провоцировали Вендела
08:27
11
«Зенит» отказался подписывать протокол матча с «Факелом» в надежде спасти Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:23
10
Мостовой отрекся от оскорбительных слов в адрес Слуцкого
01:54
6
Казанский – об удалении Вендела: «Fan ID не сильно помогает Воронежу»
01:41
9
Личка ответил, как в «Динамо» переживали травму Тюкавина
01:11
3
Реакция Юрана на удаление Вендела в матче «Факел» – «Зенит»
00:50
4
Радимов объяснил скандальный жест Вендела в адрес фанатов «Факела»
00:32
5
Личка прокомментировал победу в динамовском дерби
00:12
Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»
Вчера, 23:52
15
Николич одним словом оценил зимние трансферы ЦСКА
Вчера, 23:40
Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»
Вчера, 23:13
13
ВидеоПромес забил в матче «Юнайтед»
Вчера, 23:05
1
ФотоЛуис Энрике выложил пост после игры с «Факелом» и перепутал геолокацию: вместо Воронежа указал ночной клуб в Томске
Вчера, 22:53
4
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Вчера, 22:28
1
Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»
Вчера, 22:04
30
Фото«Динамо» поддержало Тюкавина на матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:46
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 