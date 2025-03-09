Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил скандал с зенитовцем Венделом в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Не видел, из-за чего он это сделал. Но такое поведение не красит футболиста. Еще и такого большого клуба как «Зенит». Может, это было на эмоциях, но так просто нельзя себя вести. Скорее всего, влияет то, что он в любом случае летом уходит в «Ботафого». Если бы футболист понимал, что он будет работать, тренироваться и играть в России, он бы так не сделал. А так Вендел понимает, что он летом все равно уходит. Это говорит о воспитании человека.
Думаю, это было осознанно сделано. Это не красит его. Но ему все равно, потому что он уже уходит и ему на этот жест наплевать. Не думаю, что кто-то из наших футболистов так поступил бы. Футболист такого уровня такое показывать не должен. Это удар и по репутации клуба.
Да, с другой стороны можно понять эмоции футболиста. Я тоже в свое время в драки лез. Но такого в любом случае быть не должно. Когда уже потом пересматривал эти эпизоды, понимал, что я бы больше так не сделал. Футболисту в любом случае нужно контролировать эмоции», – сказал Павлюченко.