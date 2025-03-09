«Зенит» отказался подписывать протокол матча с «Факелом» в надежде спасти Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»

«Зенит» рассчитывает отменить красную карточку Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Об этом свидетельствует тот факт, что «Зенит» не стал подписывать протокол матча. Петербуржцы будут пытаться отменить удаление Вендела.

Такую информацию в своем телеграм-канале сообщил писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид.