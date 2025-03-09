Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление на тему удаления Вендела в матче с «Факелом» (2:0).
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
«Если бы не удаление Вендела – можно записывать матч в актив. Поиграли в футбол, показали Луиса Энрике и внезапные слаломы Огнена Мимовича, комбинации хорошие, вот это вот все. Лучше, чем ожидалось до матча. Причем намного.
И потом у Вендела случается произвольное выпадение среднего пальца.
Все понимаем: расизм – это свинство. Но надо держать себя в руках, не в первый раз же.
Так глупо подставить команду и перевернуть с ног на голову матч 16 марта против «Спартака»... Нет слов.
Нуралы Алипу следует провести с гражданином разъяснительную беседу. Возможно, с применением ног.
Уважаемые руководители «Зенита», если вы вдруг терпеливо ждали момент для включения АДМИНРЕСУРСА, то в целом вот он, дождались.
Можно включать на полную», – написали болельщики, надеющиеся на отмену красной карточки Вендела.