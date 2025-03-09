Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление на тему удаления Вендела в матче с «Факелом» (2:0).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Если бы не удаление Вендела – можно записывать матч в актив. Поиграли в футбол, показали Луиса Энрике и внезапные слаломы Огнена Мимовича, комбинации хорошие, вот это вот все. Лучше, чем ожидалось до матча. Причем намного.

И потом у Вендела случается произвольное выпадение среднего пальца.

Все понимаем: расизм – это свинство. Но надо держать себя в руках, не в первый раз же.

Так глупо подставить команду и перевернуть с ног на голову матч 16 марта против «Спартака»... Нет слов.

Нуралы Алипу следует провести с гражданином разъяснительную беседу. Возможно, с применением ног.

Уважаемые руководители «Зенита», если вы вдруг терпеливо ждали момент для включения АДМИНРЕСУРСА, то в целом вот он, дождались.

Можно включать на полную», – написали болельщики, надеющиеся на отмену красной карточки Вендела.