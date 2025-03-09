Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»

Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»

Сегодня, 08:42
12

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало заявление на тему удаления Вендела в матче с «Факелом» (2:0).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Если бы не удаление Вендела – можно записывать матч в актив. Поиграли в футбол, показали Луиса Энрике и внезапные слаломы Огнена Мимовича, комбинации хорошие, вот это вот все. Лучше, чем ожидалось до матча. Причем намного.

И потом у Вендела случается произвольное выпадение среднего пальца.

Все понимаем: расизм – это свинство. Но надо держать себя в руках, не в первый раз же.

Так глупо подставить команду и перевернуть с ног на голову матч 16 марта против «Спартака»... Нет слов.

Нуралы Алипу следует провести с гражданином разъяснительную беседу. Возможно, с применением ног.

Уважаемые руководители «Зенита», если вы вдруг терпеливо ждали момент для включения АДМИНРЕСУРСА, то в целом вот он, дождались.

Можно включать на полную», – написали болельщики, надеющиеся на отмену красной карточки Вендела.

Еще по теме:
Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела
Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже 3
Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела 8
Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Рекомендуем
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1741500840
У Зенита нет админресурса. Это обычная команда, с обычным спонсором. Такая же как и остальные 15 команд!
Ответить
Номэд
1741501372
ЗПРФ в голубом цвете.
Ответить
kvm
1741501612
когда Вендел входит в раздевалку бананы убирают со стола?
Ответить
FCSpartakM
1741502351
Даже неадекватное существо Кафешка понимает, что нарушение есть нарушение. Может он еще болт достал бы и показал, раз его обидели? Но у зенита в лиге свои правила.
Ответить
subbotaspartak
1741503625
Вычеркнуть из словаря и запретить экспорт бананов... Спасёт Зенит?
Ответить
Semenycch
1741504434
Поддерживаю! Алексей Борисович, может быть пришла пора прийти кабинет к Вашему другу в Московском Кремле и поговорить с ним о расизме в Российском футболе?
Ответить
BarStep
1741506084
А что так по этому поводу рылы активничают?! Зассали?? Вдруг появилась хоть какая надежда на спасение и вдруг она начала уплывать?! Не ссыте пацаны, мы на открывашке сильно бить вас не будем, обещаю :)
Ответить
andr45
1741508993
То, что по мнению решал и прочей рфсовской мрази Вендель жертва, РУССКОГО фашизма, оголтелого расизма, гомофобии, шовинизма , национализма, глобализма и и других негативных явлений ёжику ясно. В результате будеи принято решение отменить красную карточку, дисквалифицировать стадион, оштрафовать еклубо на один миллион рублей и всем временно проживающим русским покаяться перед Венделом. РУССКИХ БАРАНОВ НАДО ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ, ибо не они здесь хозяева! Истинные хозяева на этой территории азиаты и прочие понаехавшие)
Ответить
ivany4
1741509964
Тю, а чё так скромно?!)) Если уж давать добро "национальному достоянию" на что то, то сразу на получение чемпионского титула в сезоне.)) И на будущее, делайте это сразу перед началом сезона. Что бы вам медальки сразу повесили и вы бы радовались. А не выжимали из себя пародию на честный футбол.)) Ну другие пусть спокойно играют для народа, а не для вас и "национального достояния"
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
Обращение «Зенита» по поводу расизма в Воронеже
11:39
3
Ари ответил, кем ощущает себя больше – русским или бразильцем
11:09
2
Неутешительный для «Спартака» прогноз Орещука на матч с «Рубином»
10:35
3
Букмекеры изменили котировки на матч «Спартак» – «Зенит» после дисквалификации Вендела
10:17
8
Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»
09:55
14
ФотоДевушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»
09:40
3
Видео«Матч ТВ» выпустил оправдывающий Вендела пост: в нем сказано, что игрок не пропустит игру со «Спартаком», а «может пропустить»
09:28
20
Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:57
1
Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу
08:48
13
Все новости
Все новости
Волк допустил победу «Динамо Мх» в РПЛ
11:58
Юрист рассказал, как могут наказать «Факел» за расизм в отношении Вендела
11:48
Мостовой – о матче «Факел» – «Зенит»: «Очередной мой прогноз сбылся»
10:10
2
Павлюченко – о поступке Вендела в Воронеже: «Это говорит о воспитании, никто из россиян такой жест не показал бы»
09:55
14
ВидеоЧервиченко допустил назначение Карпина в «Зенит»: «От Питера до Нарвы еще ближе, чем от Москвы, ха-ха-ха»
09:48
2
ФотоДевушка Сафонова показала роскошный подарок от Матвея на 8 марта: «Муж вообще улетный»
09:40
3
Видео«Матч ТВ» выпустил оправдывающий Вендела пост: в нем сказано, что игрок не пропустит игру со «Спартаком», а «может пропустить»
09:28
20
Директор «Факела»: «Если судьям не нужен «Факел» в РПЛ, то окей, пусть играют «Химки» с пустыми трибунами»
09:21
2
Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:57
1
Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу
08:48
13
Реакция фанатов «Зенита» на скандал с Венделом: «Уважаемые руководители, можно включать админресурс на полную»
08:42
12
Вендел объяснил свой жест в Воронеже
08:34
7
ВидеоПоявились кадры, как фанаты «Факела» провоцировали Вендела
08:27
11
«Зенит» отказался подписывать протокол матча с «Факелом» в надежде спасти Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»
08:23
10
Мостовой отрекся от оскорбительных слов в адрес Слуцкого
01:54
6
Казанский – об удалении Вендела: «Fan ID не сильно помогает Воронежу»
01:41
9
Личка ответил, как в «Динамо» переживали травму Тюкавина
01:11
3
Реакция Юрана на удаление Вендела в матче «Факел» – «Зенит»
00:50
4
Радимов объяснил скандальный жест Вендела в адрес фанатов «Факела»
00:32
5
Личка прокомментировал победу в динамовском дерби
00:12
Рабинер прокомментировал поведение Вендела в Воронеже: «Он наплевал на «Зенит», забил на команду»
Вчера, 23:52
15
Николич одним словом оценил зимние трансферы ЦСКА
Вчера, 23:40
Быстров – о поведении Вендела в Воронеже: «Просто свинство»
Вчера, 23:13
13
ВидеоПромес забил в матче «Юнайтед»
Вчера, 23:05
1
ФотоЛуис Энрике выложил пост после игры с «Факелом» и перепутал геолокацию: вместо Воронежа указал ночной клуб в Томске
Вчера, 22:53
4
Реакция директора «Динамо» на информацию об интересе к Карпину
Вчера, 22:28
1
Мостовой поддержал Вендела: «Если провоцировали, за что его удалять?»
Вчера, 22:04
30
Фото«Динамо» поддержало Тюкавина на матче с «Динамо Мх»
Вчера, 21:46
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 