Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил вероятность отмены скандальной красной карточки зенитовца Вендела в Воронеже.
- На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
– Футболисту «Реала» Винисиусу отменяли красную карточку, когда он подвергался расизму в ла лиге. Как вы считаете, возможно ли такое в РПЛ?
– Такое возможно. За свою карьеру я много видел жестов. Здесь нужно поступать логично. Если Сергей Семак или кто-то еще видел, плюс он ответил. Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Футбол это эмоции, нервы. Тем более когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать.
Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили – посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять. Думаю, не один Семак видел, а многие, футболисты тоже.
Что касается удаления игрока «Факела» Якимова, это не красная, конечно. Это желтая. Думаю, здесь судья тоже неправ.