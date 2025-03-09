Мостовой верит в спасение Вендела от дисквалификации на игру со «Спартаком»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил вероятность отмены скандальной красной карточки зенитовца Вендела в Воронеже.

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

– Футболисту «Реала» Винисиусу отменяли красную карточку, когда он подвергался расизму в ла лиге. Как вы считаете, возможно ли такое в РПЛ?

– Такое возможно. За свою карьеру я много видел жестов. Здесь нужно поступать логично. Если Сергей Семак или кто-то еще видел, плюс он ответил. Почему Вендела можно оскорблять с трибуны? Футбол это эмоции, нервы. Тем более когда что-то кричат, конечно, нужно оправдать.

Нужно внимательно рассмотреть эпизод. На каждых пяти метрах сейчас камеры. Включили – посмотрели. Если правда его кто-то провоцировал и оскорблял, то, конечно, за что его удалять. Думаю, не один Семак видел, а многие, футболисты тоже.

Что касается удаления игрока «Факела» Якимова, это не красная, конечно. Это желтая. Думаю, здесь судья тоже неправ.