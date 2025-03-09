Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу

Фан-клуб «Факела» опубликовал заявление по поводу скандала с Венделом на матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Наш фан-клуб за последние годы провeл огромную работу, которая не исчерпывается акциями в поддержку команды. В частности, мы приложили максимальные усилия, чтобы направить в правильное русло потрясающую энергетику наших болельщиков – мы развиваем культуру боления в целом. Мы проводим мероприятия социальной направленности, ездя в детские дома и спортивные школы. Мы организуем перфомансы с историческими отсылками, отмечая связь между нами и болельщиками клуба-соперника. Мы никогда не были замечены в разжигании розни, тем более на почве расовой нетерпимости.

Мы не видим доказательств того, что с Южной трибуны звучали расистские выкрики. Был ли гул? Да. Был ли свист? Да. Могли ли быть отдельные выкрики тех или иных посетителей стадиона? Мы допускаем это. Но мы не хотим, чтобы обесценивались наши достижения в работе с болельщиками. Мы организуем самые массовые выезды, помогая воронежцам увидеть нашу многонациональную страну. И с радостью принимаем гостей, чувствуя гордость за свой город. Если отдельные выкрики действительно имели место – давайте выявлять этих лиц и наказывать по всей строгости.

Мы считаем себя обязанными поддержать любимую команду в решающих матчах, от которых зависит судьба клуба. Мы хотим быть рядом с парнями, которые выходят на газон. Это всe, что нам нужно», – написали воронежцы.