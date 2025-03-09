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  • Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу

Заявление фанатов «Факела» насчет обвинений в расизме по отношению к Венделу

Сегодня, 08:48
13

Фан-клуб «Факела» опубликовал заявление по поводу скандала с Венделом на матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

  • На 74-й минуте судьи удалили полузащитника «Зенита» Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

«Наш фан-клуб за последние годы провeл огромную работу, которая не исчерпывается акциями в поддержку команды. В частности, мы приложили максимальные усилия, чтобы направить в правильное русло потрясающую энергетику наших болельщиков – мы развиваем культуру боления в целом. Мы проводим мероприятия социальной направленности, ездя в детские дома и спортивные школы. Мы организуем перфомансы с историческими отсылками, отмечая связь между нами и болельщиками клуба-соперника. Мы никогда не были замечены в разжигании розни, тем более на почве расовой нетерпимости.

Мы не видим доказательств того, что с Южной трибуны звучали расистские выкрики. Был ли гул? Да. Был ли свист? Да. Могли ли быть отдельные выкрики тех или иных посетителей стадиона? Мы допускаем это. Но мы не хотим, чтобы обесценивались наши достижения в работе с болельщиками. Мы организуем самые массовые выезды, помогая воронежцам увидеть нашу многонациональную страну. И с радостью принимаем гостей, чувствуя гордость за свой город. Если отдельные выкрики действительно имели место – давайте выявлять этих лиц и наказывать по всей строгости.

Мы считаем себя обязанными поддержать любимую команду в решающих матчах, от которых зависит судьба клуба. Мы хотим быть рядом с парнями, которые выходят на газон. Это всe, что нам нужно», – написали воронежцы.

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Источник: телеграм-канал фанатов «Факела»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Факел Вендел
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Комментарии (13)
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R_a_i_n
1741500657
Просто Венделу осточертел Зенит и Семак и он хочет свалить отсюда домой побыстрей. А не получится. Сейчас ручное руководство вопреки правилами регламенту и здравому смыслу отменит красную и поедет Вендел в Москву.
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kvm
1741501480
У Вендела случился глюк из-за постоянных мыслях о макаках...
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Desma
1741501784
" давайте выявлять этих лиц и наказывать по всей строгости"? Давайте выявляйте, если подписываетесь под развитием культуры боления в целом. Весь негатив идёт именно с вашего стадиона. Вспоминайте про бананы, позор российского футбола и т.д.
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subbotaspartak
1741503250
Придурков у нас достаточно, из-за одного лишать стадион...
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Литейный 4 (returned)
1741506081
Фан ай ди походу в Воронеже не работает. Гыгыгы
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almanev
1741507104
Как двулично возбудились болельщики из культурной столицы, которые долгое время гордились, что "в цветах зенита нет черного") Смех и позор)
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Cleaner
1741507272
Болельщики Факела, НЕ НУЖНО оправдываться перед ГОПНИКОМ Венделом. Зачем? Гопота есть гопота и не обращайте на выходки таких игроков внимания.
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Cleaner
1741507534
Венделу за НЕУВАЖЕНИЕ к болельщикам дать ПЯТЬ МАТЧЕЙ дисквалификации! Нельзя показывать такие жесты в прямом эфире на всю страну. Вендел этой выходкой ОПОЗОРИЛ и свой клуб Зенит и свою страну Бразилию!!!...(((
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