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  • Директор «Факела»: «Если судьям не нужен «Факел» в РПЛ, то окей, пусть играют «Химки» с пустыми трибунами»

Директор «Факела»: «Если судьям не нужен «Факел» в РПЛ, то окей, пусть играют «Химки» с пустыми трибунами»

Сегодня, 09:21
2

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов недоволен судейством после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет.

И по судейству. Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить РПЛ», – сказал Котов.

  • Котов говорит о главном судье Виталии Мешкове.
  • «Факел» – в зоне вылета.
  • Следующий соперник – «Оренбург» (15 марта), занимающий последнее место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Факел Химки Мешков Виталий
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Комментарии (2)
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власик
1741502064
Вы точно сражались тем, чем вы более всего преуспели! Надо очень постараться вывести из себя Вендела. Первый раз за все годы его выступлений в России. В Воронеже это удалось. А кто нужен судейскому корпусу, ну явно не кирилл котов
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Айболид
1741509210
Да ладно , не ной "кккккротов" , вы лукойловский гонорар отработали . Отдыхайте , ни х вам е будет .
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