Директор «Факела»: «Если судьям не нужен «Факел» в РПЛ, то окей, пусть играют «Химки» с пустыми трибунами»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов недоволен судейством после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Не знаю, стыдно или не стыдно. Мы точно сражались. Но вы знаете, для меня это история, когда не «Зенит» против «Факела», а судейский корпус против «Факела». Если судейскому корпусу не нужен «Факел», ну как бы окей, пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Если так устраивает судейский корпус, вообще вопросов нет.

И по судейству. Я даже не хочу понимать. Этот человек, который судил, даже не хочу называть его фамилию, надеюсь, он скоро закончит. Потому что такие люди вообще в принципе не должны судить РПЛ», – сказал Котов.