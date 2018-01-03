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    Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?


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    Голосов: 9
    03.01.2018 12:20
    Игрок сборной России отправился в чемпионат Бельгии.

    Насколько сейчас силен «Брюгге»?

    Достаточно силен. На данный момент «Брюгге» уверенно занимает первую строчку в чемпионате Бельгии, имея на счету 53 очка (у ближайшего преследователя – «Шарлеруа» – всего 43 балла). Уже сейчас можно сказать, что «Брюгге» станет чемпионом, так что Габулов разживется золотой медалью Лиги Жюпилер.

    Состав «Брюгге» – по большей части молодые футболисты, что традиционно для чемпионата Бельгии. Лучший страйкер команды – 26-летний форвард Абдулай Диаби, уже заколотивший в ворота соперников 9 мячей.

    Всего пару недель назад «Брюгге» в очном матче размазал по газону действующего чемпиона – «Андерлехт» – со счетом 5:0. Победные голы на счету Диаби, он оформил дубль в добавленное к первому тайму время и вынудил «Андерлехт» раскрыться во втором. Итог – пять пропущенных мячей и передача чемпионских полномочий.

    С кем будет конкурировать Габулов?

    В этом сезоне у «Брюгге» не было одного основного вратаря: все три голкипера (Итан Хорват, Людовик Бютель и Гийом Юбер) получали игровое время в Лиге Жюпилер. Больше всех матчей (12) отыграл 22-летний Хорват, но в последнее время место в воротах занимает 34-летний Бютель – в частности, это он оформил клиншит в игре с «Андерлехтом». У Габулова есть шанс воспользоваться нестабильностью вратарей «Брюгге» и стать основным, для этого необходимо только не упустить свою возможность, которую Владимиру наверняка предоставят.

    Людовик Бютель, который защищал ворота «Брюгге» в последних матчах.

    Кстати, Бютель и Габулов – не самые возрастные игроки «Брюгге». Здесь по-прежнему играет в футбол 41-летний Тимми Симонс – легенда бельгийского футбола, изрядно пошумевший с ПСВ и становившийся лучшим футболистом Бельгии еще в далеком 2002 году. Сейчас Симонс лишь изредка выходит на поле, но иногда способен вытягивать даже полные матчи – так было, например, во встрече Лиги Европы против АЕКА, где он отбегал все 90 минут.

    Напомните, в какой форме Габулов

    Статистика Габулова в нынешнем чемпионате России – 20 проведенных матчей, из которых шесть Владимир отыграл на ноль (в среднем он пропускает 1,15 гола за игру). Отметим, что именно с Габуловым в составе «Арсенал» одержал сухие победы над «Зенитом» и ЦСКА. Вероятность успеха «Арсенала» в Санкт-Петербурге оценивалась букмекерами как очень низкая: эксперты давали на победу тульской команды коэффициент 14.

    Габулову по-прежнему доверяет Станислав Черчесов и вызывает его в сборную, пусть и в качестве запасного вратаря. Вполне возможно, что Владимир будет в составе сборной России и на домашнем чемпионате мира в роли третьего голкипера после Акинфеева и Лунева (но для этого Габулову нужно вытеснить из обоймы Селихова).

    Как «Брюгге» вообще вышел на Габулова?

    Отвечает телеграм-канал «Ненобель»:

    «Трансфер Владимира Габулова в «Брюгге» стал возможен благодаря Томиславу Рогичу, бывшему тренеру вратарей «Зенита» из штаба Мирчи Луческу. Сейчас Рогич работает в «Брюгге», именно он и рекомендовал клубу Габулова.

    Скаут «Брюгге» несколько раз приезжал на матчи тульского «Арсенала». Последний раз на игру со «Спартаком», после которой и пообщался с Габуловым.

    В контракте вратаря с «Арсеналом» была опция расторжения при условии выплаты вратарем трех зарплат, но клуб отпустил его бесплатно».

    Вратарь «Арсенала» уехал в один из самых красивых городов Европы

    Брюгге – очень привлекательное место. Нам оно знакомо в первую очередь по фильму «Залечь на дно в Брюгге» – тому самому, где играют Колин Фаррелл и Рэйф Файнс.

    Другие разборы от Тимофея Яценко:

    «Все женщины – демоны». Как экс-игрок «Арсенала» потерял все из-за жены

    Из четвертой лиги – в еврокубки. Пожалуй, самая удивительная команда 2017 года

    Кстати, у Тимофея есть телеграм-канал, где он рассказывает разные эксклюзивные истории – подписывайтесь!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, AARP Blog, The Movie District, Film Experience Blog
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +412

      Eds 5 января 2018, 17:51

      Флаг ему в руки... Как вратарь он средний, берёт только то, что рядом летит... и то 50/50... А играл на ноль, потому что Божович очень хорошо поставил защиту... Есть вратари в чемпионате гораздо лучше его...

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      Рейтинг: +7878

      Томик > Eds 5 января 2018, 23:49

      Убрать "Божовича" - прямо про Игоря прочитал. Удачи Габулову! Будем следить.

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      Рейтинг: +412

      Eds > Томик 5 января 2018, 23:52

      В команде о нём не очень хорошо отзываются... Слишком высокого о себе мнения и если бы не протеже Черчесова, он не был бы в составе сборной России...

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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 января 2018, 09:42

      удачи

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      Рейтинг: +10

      vinyardrip 5 января 2018, 03:19

      А кто такое габоелов?)) На французском.. - ээ, врядли(учил помнится), на немецком, тоже..(и да тоже малость учил). Это на аффторском, тип он такое на нра, что можно и испоганить или это ********* такие неграмотные?
      Удачи вовану. Не самый плохой вратарь

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 января 2018, 01:18

      Прочитал...Так и не понял зачем?(медальку захотелось).P.S.Автора-расстрелять!

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 4 января 2018, 11:06

      Всё просто - человек перешёл в Лигу чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 4 января 2018, 10:28

      Надоело играть в этом болоте, 30 % игр Договорняки.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Пантелеев 4 января 2018, 20:46

      60%. А в ФНЛ вообще 80%.

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      Рейтинг: +28

      Дети лимита 4 января 2018, 04:27

      У вратарей особый склад ума,не в обиду Габулову.Кержаков что ли надоумил?

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 3 января 2018, 22:48

      Удачи Владимир !

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 января 2018, 22:01

      Симмонс еще играет...

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 3 января 2018, 21:47

      Человек захотел получить золото и ради этого согласился стать в 2.5 раза беднее. Почему нет? Хотя, если бы он поехал в лучшую команду чемпионата какого-нибудь Катара, то и золото получил бы и стал в 2.5 раза богаче. Не догадался, наверное.

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