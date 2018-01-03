Габулов – в «Брюгге». Зачем он туда перешел?

Игрок сборной России отправился в чемпионат Бельгии.

Насколько сейчас силен «Брюгге»?

Достаточно силен. На данный момент «Брюгге» уверенно занимает первую строчку в чемпионате Бельгии, имея на счету 53 очка (у ближайшего преследователя – «Шарлеруа» – всего 43 балла). Уже сейчас можно сказать, что «Брюгге» станет чемпионом, так что Габулов разживется золотой медалью Лиги Жюпилер.

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 2, 2018

Состав «Брюгге» – по большей части молодые футболисты, что традиционно для чемпионата Бельгии. Лучший страйкер команды – 26-летний форвард Абдулай Диаби, уже заколотивший в ворота соперников 9 мячей.

Всего пару недель назад «Брюгге» в очном матче размазал по газону действующего чемпиона – «Андерлехт» – со счетом 5:0. Победные голы на счету Диаби, он оформил дубль в добавленное к первому тайму время и вынудил «Андерлехт» раскрыться во втором. Итог – пять пропущенных мячей и передача чемпионских полномочий.

С кем будет конкурировать Габулов?

В этом сезоне у «Брюгге» не было одного основного вратаря: все три голкипера (Итан Хорват, Людовик Бютель и Гийом Юбер) получали игровое время в Лиге Жюпилер. Больше всех матчей (12) отыграл 22-летний Хорват, но в последнее время место в воротах занимает 34-летний Бютель – в частности, это он оформил клиншит в игре с «Андерлехтом». У Габулова есть шанс воспользоваться нестабильностью вратарей «Брюгге» и стать основным, для этого необходимо только не упустить свою возможность, которую Владимиру наверняка предоставят.

Людовик Бютель, который защищал ворота «Брюгге» в последних матчах.

Кстати, Бютель и Габулов – не самые возрастные игроки «Брюгге». Здесь по-прежнему играет в футбол 41-летний Тимми Симонс – легенда бельгийского футбола, изрядно пошумевший с ПСВ и становившийся лучшим футболистом Бельгии еще в далеком 2002 году. Сейчас Симонс лишь изредка выходит на поле, но иногда способен вытягивать даже полные матчи – так было, например, во встрече Лиги Европы против АЕКА, где он отбегал все 90 минут.

Напомните, в какой форме Габулов

Статистика Габулова в нынешнем чемпионате России – 20 проведенных матчей, из которых шесть Владимир отыграл на ноль (в среднем он пропускает 1,15 гола за игру). Отметим, что именно с Габуловым в составе «Арсенал» одержал сухие победы над «Зенитом» и ЦСКА. Вероятность успеха «Арсенала» в Санкт-Петербурге оценивалась букмекерами как очень низкая: эксперты давали на победу тульской команды коэффициент 14.

Габулову по-прежнему доверяет Станислав Черчесов и вызывает его в сборную, пусть и в качестве запасного вратаря. Вполне возможно, что Владимир будет в составе сборной России и на домашнем чемпионате мира в роли третьего голкипера после Акинфеева и Лунева (но для этого Габулову нужно вытеснить из обоймы Селихова).

Как «Брюгге» вообще вышел на Габулова?

Отвечает телеграм-канал «Ненобель»:

«Трансфер Владимира Габулова в «Брюгге» стал возможен благодаря Томиславу Рогичу, бывшему тренеру вратарей «Зенита» из штаба Мирчи Луческу. Сейчас Рогич работает в «Брюгге», именно он и рекомендовал клубу Габулова. Скаут «Брюгге» несколько раз приезжал на матчи тульского «Арсенала». Последний раз на игру со «Спартаком», после которой и пообщался с Габуловым. В контракте вратаря с «Арсеналом» была опция расторжения при условии выплаты вратарем трех зарплат, но клуб отпустил его бесплатно».

Вратарь «Арсенала» уехал в один из самых красивых городов Европы

Брюгге – очень привлекательное место. Нам оно знакомо в первую очередь по фильму «Залечь на дно в Брюгге» – тому самому, где играют Колин Фаррелл и Рэйф Файнс.

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