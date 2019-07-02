Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Аргентина
Главные новости
3 марта
23:23
Дочь Пеле рассказала, за кого он болел на ЧМ-2022 после вылета Бразилии
23:14
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Факел» – «Химки». Это первая игра в Воронеже с Fan ID
22:48
«Ерохин держал Промеса, чтобы его били»: Зарема рада, что апелляция «Зенита» в CAS провалилась
22:42
Роналду не забил последней команде чемпионата Саудовской Аравии. Его команда трижды отличилась после 90-й минуты
3
22:21
Видео
«Это наш гимн»: в «Крыльях Советов» рассказали, какую песню любят ставить в раздевалке
2
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:06
Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»
3 марта
23:48
Оффтоп
Боксера Гассиева заставили заклеить флаг России на форме перед боем в Армении
23:40
«Манчестер Юнайтед» поставил перед Гринвудом два условия для возвращения в команду
23:32
Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
23:06
В «Динамо» назвали задачу на сезон Кубка России. Трофей от команды не требуют
22:56
Определен лидер сезона РПЛ по «привезенным» пенальти
22:33
Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»
22:03
Оффтоп
«Локомотив» разгромил «Витязь», СКА – минское «Динамо» и другие результаты плей-офф КХЛ
22:00
Реклама
«Наполи» сегодня сыграет с «Лацио». Забьет ли Хвича?
21:57
«Я плакал»: Ломовицкий назвал самый тяжелый момент в карьере
21:49
«Спартак» отправил призовые за Зимний кубок РПЛ на благотворительность
1
21:43
«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам
10
21:34
Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя
10
21:27
Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола
1
21:20
Матч «Факел» – «Химки» установил два антирекорда сезона РПЛ
2
21:04
Фото
«Только я могу ее фотографировать»: Икарди выложил фото Ванды в постели без лифчика
9
20:50
РПЛ. «Факел» и «Химки» сыграли вничью (1:1), Мирзов не забил пенальти
5
20:44
Красивый футбол
17-летний сын Роналдиньо не отстает от отца: подписал контракт с «Барсой» и встречается со сногшибательной красоткой
3
20:40
Фото
Акинфеев и Джикия оплатили ремонт в доме сирот, чья мама попала под поезд. В противном случае их отдали бы в детдом
5
20:32
Головин рассказал об откровенном разговоре с тренером «Монако»: «Это был поворотный момент»
20:19
Оффтоп
Теннисист Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал турнира в Дубае, где сыграет с другим россиянином
1
20:11
Видео
РПЛ высмеяла обновленный состав «Химок» с помощью бабушки-мема
4
20:03
«Ели мясо мужики». ЦСКА описал себя фразой из «Короля и Шута»
12
19:43
Мирзов в матче с «Факелом» не реализовал пенальти
1
19:34
Оффтоп
Датская пловчиха Миккельсен опубликовала серию фото с пляжа
4
19:27
Фото
«Бавария» продлила Чупо-Мотинга
19:17
Уткин планирует заявить свою команду на Кубок России
19:08
Сборная Аргентины назвала список игроков на первые матчи после победного ЧМ-2022
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Сборная Аргентины - посты
Сайт
www.afa.org.ar
Тренер
Лионель Скалони
Состав
Новости
Статьи
Посты
Результаты
Таблица
Видео
02.07.2019 20:11
Бразилия – Аргентина онлайн трансляция матча. Кубок Америки полуфинал 3 июля
Бразилия – Аргентина трансляция матча 3 июля 2019 года. В ночь со вторника на среду, 3 июля, в 03:30 по киевскому времени состоится первый полуфинал Копа Америка.
14.06.2019 19:20
Месси НЕ думает о Кубке Америки 2019
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно шансов команды на Кубке Америки 2019 года. Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы.
30.03.2019 19:13
Себастьян Дриусси назвал переезд в Россию ошибкой / Новости футбола сегодня
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что поспешил с переездом в Россию из «Ривер Плейт». «Я совершил ошибку, я поспешил с переходом в российскую лигу. Советую другим игрокам «Ривера» подумать перед уходом.
11.11.2017 14:45
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Эти парни собирают полные «Лужники», но в лицо их различают немногие.
57
11.07.2017 21:40
Почему переход Иккарди в «Зенит» реален
Этим летом трансферные слухи и «Зенит» стали синонимами. Однако, некоторые из таковых просто невозможно не обсудить – как, например, потенциальный переход Иккарди в стан питерской команды.
1
08.04.2017 21:31
Причины плохой игры Аргентины.
Сегодня Веселый Снейдер рассмотрит причины плохой игры сборной Аргентины которая в шаге от пролета мимо ЧМ 2018 и попытается выявить причины неудачи в решающих играх.
03.02.2017 08:45
Зрелище заказывали? Часть вторая.
Продолжаем рассказ про интересные матчи с Чемпионатов Мира
02.02.2017 09:55
Зрелище заказывали? Часть первая.
Сегодня решил пробежаться по самым зрелищным матчам, которые когда либо проходили в рамках Чемпионатов мира.
1
28.01.2017 03:52
Ученик против учителя.
Противостояние Англии и Аргентины
26.01.2017 10:36
Зал Славы. Часть вторая
Вторая часть о тренерах-победителях.
14.01.2017 15:15
Главные фавориты ЧМ 2018
Через год начнeтся Мундиаль в России.Какие команды будут бороться за звание Чемпиона Мира.Разбираемся вместе с блогом «Домашний Эксперт».
20.12.2016 12:51
Карлос Тевес: путь из трущоб до самого высокооплачиваемого футболиста планеты
Китайские клубы-толстосумы продолжают насыщать свой чемпионат игроками топ-уровня. Новой звездой Поднебесной должен стать Карлос Тевес, который готовится сменить родную «Бока Хуниорс» на «Шанхай Шеньхуа».
19.11.2016 18:05
Не Месси единым. О положении Лионеля в сборной
Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» рассуждает о положении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальной сборной Аргентины.
2
14.11.2016 23:15
Почему Аргентина не выйдет на Чемпионат Мира 2018 года
Сборная Аргентины может не попасть на Чемпионат Мира 2018 года – в чем же ее проблема. И может ли Месси быть якорем для команды, а не путеводной звездой?
5
18.09.2016 01:20
Тест: Роналду или Месси?
Тебе только кажется, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Но подсознание не обманешь. Пришло время узнать, кто на самом деле твой кумир: Роналду или Месси? И будь готов принять правду о себе, какой бы она ни была.
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение