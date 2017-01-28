Ученик против учителя.

Противостояние Англии и Аргентины

Некоторые думают, что футбол это дело жизни и смерти;

Я совершенно разочарован их позицией.

Готов уверить вас в том, что футбол намного, намного важнее.

Билл Шенкли.

В футбольном мире есть немало принципиальных встреч, где соперники будут биться до последней секунды матча, отдавая все силы для победы. Такие соперничества существуют , как на клубном, так и на международно-национальном уровне. Но чаще всего такие «битвы» остаются в пределах одного континента. И получается, что противостояние Аргентины и Англии в своём роде уникальное. Это наиболее яркие футбольные спектакли, в которых присутствует политическая, историческая и психологическая окраска.

Если взять за отправную точку этого противостояния вторую половину ХХ века, начиная именно с этого времени англичане и аргентинцы сыграли все свои 15 матчей, то мы совершим большую ошибку. Ещё около 2-х столетий назад Аргентина немало страдала от европейских колонизаторов: испаницев, итальянцев, англичан. На этот счёт в этой латиноамериканской стране ходит поговорка: «Аргентинец — это итальянец, который говорит по-испански и думает, что он англичанин». Почему же всё таки англичанин? Тут, конечно, можно только предпологать, но есть немало фактов объясняющих этот выбор. Во-первых Аргентина долгое время была колонией Великобритании. Во-вторых сказывается английская культура, например чисто английская традиция «пятичасового чаепития», которая и по сей день очень популярна в стране «солнца». В-третьих лучшее образование давалось именно в британских школах, в которые пытались попасть все мало-мальски талантливые ребята-аргентинцы. Всё это наложило немалый отпечаток на аргентинскую нацию. Но всё же в Агргентине считают, что Британия принесла больше вреда, чем пользы для их страны и по-этому считают их чуть ли не главными политическими врагами.

Всё же вернёмся к футболу. Эту игру в латиноамериканскую страну завезли как не странно именно англичане, а первый чемпионат, в 1891 году, проводили команды, в которых не было ни одного аргентинца. Видимо уже тогда латиносы решили, что непременно покажут родоначальникам игры, что, как минимум, могут не хуже играть в футбол. С тех пор и началось непримеримое соперничество...

Тем не менее свой первый матч на международной арене Аргентина и Англия сыграли между собой только в 1951 году. 15 сентября аргентинская дружина впервые шагнула на знаменитый «Уэмбли». И тогда хозяева оказались не очень гостепреимны и добились волевой победы 2:1, сумев во втором тайме переломить ход игры. Следующие два свидания прошли на территории Аргентины и для европейцев особой ценности не несли, так как играли они далеко не основным составом. Аргентинцы же этим воспользовались и одержали первую победу в принципиальном соперничестве. А вот второй матч, проходивший в Буэнос-Айросе командам доиграть было не суждено. В дела футбольные вмешалась небесная канцелярия, обрушив на поле пролиной дождь. Но то всё были матчи товарищеские, а вот на крупных турнирах команды впервые встретились в 1962 году, на Чемпионате Мира в Чили. С тех времён, в рамках ЧМ Аргентина и Англия провели 5 матчей, и пока статистика не на стороне «учеников».

2.06.1962. Ранкангуа, «Браден Купер», 9794 зрителя.

Англия – Аргентина 3:1

Флауэрс, 17-пен; Р.Чарлтон, 42; Гривз, 67 – Санфилиппо, 81

Англия: Спрингетт, Армфилд, Уилсон, Мур, Норманн, Флауэрс, Дуглас, Гривз, Пикок, Хэйнз, Р.Чарлтон

Аргентина: Рома, Наварро, Паэс, Капп, Марсолини, Сачи, Раттин, Оленьяк, Соса, Санфилиппо, Белен

Судья Латышев (СССР)

Единственный матч в рамках ЧМ между этими командами, который не носил скандальный характер. Всё было предельно просто. Англия победила, причём победила достаточно легко и красиво. Дальше взаимоотношения между этими сборными только ухудшались.

В победном ЧМ для англичан, проходивший на их земле, две эти сборные сошлись в четвертьфинале. Всё решил один единственный мяч, тогда ещё не сэра, Джеффри Хёрста. Но многим этот матч запомнился другим. Тем, например, как в течении 10 минут Антонио Раттин, после своего удаления, отказывался покидать поля, считая себя невиновным. Или тем как тренер англичан Альф Рамсей бегал после матча по полю и не позволял своим игрокам меняться майками с аргентинцами. А после матча Рамсей назвал команду Аргентины «животными», что имело колосальный резонанс в аргентинских СМИ.

23.07.1966. Лондон, «Уэмбли», 90000 зрителей.

Англия – Аргентина 1:0

Херст, 78

Англия: Бэнкс, Коэн, Уилсон, Стайлз, Дж.Чарлтон, Мур, Болл, Херст, Р Чарлтон, Хант, Петерс.

Аргентина: Рома, Перфумо, Марсолини, Феррейро, Раттин, Альбрехт, Солари, Гонсалес, Артиме, Онега, Мас

Предупреждения Артиме, Солари, Раттин

Удаление Раттин, 35

Судья Крайтляйн (ФРГ)

После этой встречи дух честной игры присутствовал только у одной сборной — Англии, вторая же чётко решила предерживаться девиза: «Для победы все средства хороши!», что и получило отображение в будущих встречах. Так, например, в товарищеской встрече в 1977 году нападающий Аргентины Даниэль Бертони выбил два передних зуба Тревору Черри, о чём до сих пор свидетельствуют два рубца на кулаке аргентинца.

Война на Фолклендских островах в 1982 году ещё больше осложнила отношения двух стран. Теперь у спортсменов из этих держав появился дополнительный повод насолить друг другу. И каждая победа воспринималась, как победа нации.

В 1986 году случай, хотя какой случай, всё как будто так и должно было быть, вновь свёл команды в ј финала. «В 1986-м, – вспоминает Роберто Перфумо, – одной победы в матче с Англией было достаточно. Выигрыш чемпионата мира в тот год был для нас второстепенной задачей, первостепенной — побить англичан». Думаю, все кто хоть раз смотрел эту игру, не сможет забыть её никогда. Накал, борьба, фантастика, несправеливость, божественность (в нескольких смыслах сразу) — все эти слова связаны именно с этой игрой.

22.06.1986. Мехико, «Ацтека», 115 000 зрителей.

Аргентина – Англия 2:1

Марадона, 51, 56 – Лайнекер, 81

Аргентина: Пумпидо, Чичьюффо, Браун, Рухери, Олартикоэчеа, Джусти, Батиста, Марадона, Энрике, Бурручага (Тапиа, 76), Вальдано

Англия: Шилтон, Дж. М. Стивенс, Батчер, Сенсом, Фенвик, Ходдл, Стивен (Барнз, 76), Рид (Уоддл, 66), Ходж, Лайнекер, Бирдсли

Предупреждения: Батиста – Фенвик; Батчер

Судья Бен Насер (Тунис)

Аргентине наконец-то удалось взять верх над родоначальниками футбола. Да при этом как взять! Марадона наказал англичан очень жестоко, что тем только и оставалась уповать на несправедливость. Ведь все их представления о честной игре были в один миг разрушены «божьей рукой».

Именно этот гол, а не шедевр, который сотворит Дон Диего пятью минутами позже, восхищалась вся Аргентина. Именно этот гол очень сильно ударил по самолюбию англичан. «Англичане — честные игроки. Они не пытались схватить меня за футболку, сбить с ног, играли в мяч. Они стали жертвами правил...» – говорил после матча Диего.

Следующей официальной встречи Англии и Аргентины пришлось ждать очень долго, 12 лет. Но эти годы ожидания были ненапрасны. На французской земле команды вновь выдали спектакль, державший зрителей в напряжении до последней секунды.

30.06.1998. Сент-Этьен, «Жофруа Гишар», 36 000 зрителей.

Аргентина – Англия 2:2, по пен 4:3

Батистута, 6-пен; Санетти, 45 – Ширер, 10-пен; Оуэн, 16

Серия пенальти: Берти – 1:0; Ширер – 1:1; Креспо – промах; Инс – промах; Верон – 2:1; Мерсон – 2:2; Гальярдо – 3:2; Оуэн – 3:3; Айяла – 4:3; Бэтти – промах.

Аргентина: Роа, Айяла, Шамот, Вивас, Занетти, Альмейда, Симеоне (Берти, 91), Ортега, Верон, Лопес (Гальярдо, 68), Батистута (Креспо, 68)

Англия: Симэн, Кэмпбелл, Ле Со (Саутгейт, 71), Адамс, Г Невилл, Инс, Бекхэм, Андертон (Бэтти, 97), Скоулз (Мерсон, 78), Ширер, Оуэн

Предупреждения: Верон, 44; Симеоне, 47; Альмейда, 73; Роа, 121 – Симэн, 5; Инс, 8

Удаления Бекхэм, 47

Судья Нильсен (Дания)

Не смотря на то, что матч завершился голевой фиерией, а Майклу Оуэну удался гол не хуже, чем Марадоне, на первый план вновь вышел эпизод не совсем футбольный. Да, речь именно о моменте столкновения Симеоне и Бекхэма, и последующими действиями этих игроков. Всё произошло в ценре поля, прямо на глазах главного арбитра Нильсена. Spice boy удостоился красной карточки за лёгкий, даже не знаю какое слово тут подобрать, шлепок по ноге Симеоне, который рухнух на поле и стал корчиться от боли, как будто получил травму примерно такую же, как Дэвид Бусст в матче с «МЮ». После этого эпизода, любое появление Дэвида и Диего вместе на «зелёном прямоугольнике» сопровождалось пристальным вниманием, все ждали продолжения истории... Но его не последовало, парни прилюдно жали друг другу руки и убеждали всех, что футбол это лишь игра и неизвестно кто как себя поведёт в той или другой ситуации. Симеоне и Бекхэм на тот момент считали свои действия правильными. Кстати, одно интересное наблидение... Злым гением Англии вновь стал ДИЕГО, водимо это какое-то особенное имя.

Когда-то это должно было произойти! Имеется в виду, прерваться чёрная полоса англичан. В дальневосточном ЧМ, этим командам вновь было суждено сойтись в очном поединке, причём в рамках, так называемой, «Группы смерти».

07.06.2002. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум». 35 927 зрителей.

Аргентина – Англия – 0:1 (0:1).

Бекхэм, 44 (0:1 – пенальти)

Аргентина: Кавальеро, Почеттино, Самуэль, Пласенте, Санетти, Симеоне, Верон (Аймар, 46), Сорин, Ортега, Батистута (Креспо, 60), Гонсалес (К.Лопес, 64)

Англия: Симэн, Миллз, Кэмпбелл, Фердинанд, Э.Коул, Бекхэм, Харгривз (Синклэйр, 19), Батт, Скоулз, Оуэн (Бридж, 80), Хески (Шерингэм, 56)

Предупреждения: Батистута, 13. Э.Коул, 29. Хески, 50.

Судья: П.Коллина (Италия)

Неожиданно для в всех, накануне матча в прессе вновь стали муссироваться темы про Фолклендские острова и их независимости или возвращению Аргентине. Эти слухи подхватил один из защитников сборной Аргентины, а именно Маурисио Почеттино, перед матчем выступил с резкой критикой политики англичан. Знал бы он тогда, что именно его ошибка принесёт победу сьорной «трёх львов». Изгой 4-хлетней давности, Дэвид Бекхэм, с 11-метровой отметки забил единственный гол в матче. И как не гнали вперёд своих кумиров аргентинские болельщики, как не правоцировали англичан знаменитой песенкой «Кто не подпрыгивает, тот англичанин», всё это не имело никакого значения. Последняя крупная битва была проиграна. А на утро большинство газет вышли с заголовками типа: «Бекхэм отомстил Аргентине».

С момента матча в Саппоро Англия и Аргентина встретились всего один раз в 2005 году, и вновь победу одержали родоначальники, забив мяч на последней минуте встречи. Видимо таким образом фортуна возвращает долги анличанам, за все нечестные моменты во времена вражды с аргентинцами.



Редко можно воочию понаблюдать за подобным принципиальным соперничеством, тем более обе команды сейчас прилично обновились и в их составах уже нет тех, кто помнит подобные битвы. «Играть против Англии и против других сборных – разные вещи. Безусловно, матчи с Испанией, Францией, Голландией, Германей – захватывающее зрелище, но все же в них нет такого напряжения».