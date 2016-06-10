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    Марадона: «Месси – не лидер»

    10 июня 2016
    Легенда аргентинского футбола в разговоре с Пеле высказал своём мнение относительно лидерских качеств у Лионеля Месси.

    Диего Марадона заявил, что у Лео отсутствует характер лидера.

    «Он отличный человек, но не личность» – сказал Марадона, – «У него нет качеств лидера.»

    «Я понимаю, он не как мы в своё время. В 70-ые мы [сборная Бразилии] имели таких действительно отличных игроков, как Роберто Ривелино, Жерсон, Тостао», – ответил Пеле. – «Не то, что нынешняя Аргентина, которая зависит исключительно от Месси. Он [Марадона] говорит, что Месси великолепный игрок, и в этом нет никаких сомнений, но не личность.»

    Утверждение Марадона может быть встречено в Аргентине благоприятно.

    Заинтересованность Месси в игре за сборную в своё время была поставлена под сомнение, ведь он не показывает такой же выдающейся игры за Альбиселесту, как за Барселону.

    28-летний аргентинец уже дважды проигрывал в финалах Кубка Америки и однажды в финале чемпионата мира.

    Месси пропустил стартовый матч сборной Аргентины на Кубке Америки, который та выиграла со счётом 2:1 у команды Чили, из-за травмы спины.

    Источник: goal.com

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