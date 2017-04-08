Причины плохой игры Аргентины.

Сегодня Веселый Снейдер рассмотрит причины плохой игры сборной Аргентины которая в шаге от пролета мимо ЧМ 2018 и попытается выявить причины неудачи в решающих играх.

Гегемония Месси.

Начнем с того что Месси устроил гегемонию в своей сборной, все вопросы решаются через него.Если Месси не хочет что бы вызывали определенного игрока, то так и будет, как это было с Мауро Икарди который увел подругу у его друга Макси Лопеса. Тренер не может вызвать того кого он хочет, а вызывает тех кого хочет Месси.

Игроки не отрабатывают в обороне.

Сборная плохо играет, каждый матч повторяется одна и та же ситуация: группа атаки, в которую входят Месси, Игуаин, Анхель Ди Мария и СерхиоАгуэро, оторвана от остальной команды и пытается что-то выдумать вчетвером. Голы в сборной – следствие индивидуального мастерства, против организованной защиты они беспомощны. Это в Латинской Америке. Представьте себе то же самое против серьёзной европейской команды на чемпионате мира. Главный тренер сборной Бауса не может позволить себе усадить в запас никого из этих игроков, поэтому у него на поле сразу четверо игроков, которые слабо отрабатывают в обороне.

Плохая атмосфера в раздевалке Аргентины.

Габриэль Батистута, который приехал в расположение сборной поддержать футболистов, уехал в некотором шоке. В интервью телеканалу Tycsports он рассказал: Я зашёл, сказал всем привет, подошёл к парням, хотел дать пять. Половина не подняли руки. Это не проблема для меня, я понимаю, что это новое поколение. Но я же сам играл за сборную, помню, как я бы отреагировал, если бы кто-то приехал нас поддержать. У нас в команде было по-другому. Дело не в неуважении ко мне, а в том, что понимание ценности сборной, её прошлого – это ушло.

Халатность в работе аргентинской ассоциации футбола.

Всего этого не было бы, если бы за развитие футбола отвечали компетентные люди. К сожалению, с уходом с поста Хулио Грондоны всё пропало. Луис Сегура, Армандо Перес, Клаудио Тапия – за три года в местном футболе сменились три руководителя, каждый из которых приходил с кричащими лозунгами о том, что объединит команду вокруг Месси. На этом фоне сам Месси пару раз говорил, что условия работы в сборной были ужасными: на всём экономили. Вот всего один факт: тем самым самолётом бюджетной авиакомпании, на котором разбилась команда «Шапекоэнсе», летала сборная Аргентины. Последний раз она использовала этот самолёт за 18 дней до трагедии. В вину предшественникуБаусы Херардо Мартино ставили неспособность сплотить команду и чрезмерную зависимость от Месси. Но новый президент ассоциации Армандо Перес выбрал человека, который только усугубил эти проблемы. Нехватка авторитета Баусы изначально казалась критической, а теперь человек, который дал ему эту работу, смещён с должности. Как можно требовать порядка в команде, когда хаос царит на всех уровнях руководства?

Поддержка болельщиков.

Болельщики Аргентины освистывают свою команду на домашних матчах регулярно с 2011 года. Они требовали выгнать Месси из сборной. Они устроили акцию «Месси, вернись», когда он ушёл. Достаётся не только футболисту, но и его семье. Экс-вратарь сборной Мариано Андухар удивился решению Месси вернуться: «Зачем ему это нужно? Чтобы его снова оскорбляли?».В ноябре прошлого года сборная объявила бойкот собственным журналистам. С тех пор они не дают интервью и комментариев аргентинской прессе. Если это была попытка снять давление, то она оказалась не очень удачной. Говорит только тренер, и явно не то. Решение о четырёхматчевой дисквалификации Месси – действительно дикое. Но не лучше и слова Баусы по этому поводу: «В этом наказании я вижу заговор».