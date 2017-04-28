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Эдгардо Бауса
Эдгардо Бауса
Аргентина
26 января 1958 (68)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Месси непричастен к увольнению Баусы из сборной Аргентины
2017.04.28 09:41
3
Бауса предсказал Аргентине участие в чемпионате мира
2017.04.12 09:05
Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины
2017.04.11 06:08
1
Бауса будет уволен с поста главного тренера сборной Аргентины
2017.04.07 07:17
Сампаоли может возглавить сборную Аргентины
2017.03.31 22:47
Бауса удивлен поспешностью дисквалификации Месси
2017.03.29 07:04
5
Бауса делает ставку на Агуэро, Месси и Игуаина в матче с Чили
2017.03.23 10:05
1
Бауса: «Дибала – это будущее сборной Аргентины»
2017.01.26 09:15
1
Бауса: «Второй мяч стал для Аргентины тяжелым ударом»
2016.11.11 07:34
Бауса: «Я вызову Икарди в сборную Аргентины, если сам того захочу»
2016.10.15 16:28
Фото
Бауса: «Аргентина рассчитывала провести более успешный матч»
2016.10.12 06:44
Бауса: «Меня удивило то, сколько всего Месси знает о футболе»
2016.10.09 11:29
Бауса: «Месси обеспокоен своим повреждением»
2016.10.04 22:30
1
Бауса: «Барселона» просит нас аккуратно обращаться с Месси, но сама этого не делает»
2016.09.22 23:16
8
Агуэро и Игуаин вернулись в сборную Аргентины
2016.09.17 00:37
2
Месси готов сыграть против Уругвая
2016.09.01 12:27
4
Бауса: «Месси и Маскерано хотят и дальше выступать за сборную Аргентины»
2016.08.16 09:12
1
Бауса провел встречу с Месси и Маскерано
2016.08.12 07:27
5
Бауса не будет уговаривать Месси вернуться в сборную
2016.08.10 07:57
1
Бауса вылетел в Испанию на переговоры с Месси
2016.08.09 08:38
4
Бауса: «Я не знаю, откуда всплыла эта информация о возвращении Месси»
2016.08.05 09:56
Источник: Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины
2016.08.05 01:05
17
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