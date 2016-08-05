Бауса: «Я не знаю, откуда всплыла эта информация о возвращении Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса ничего не слышал о том, что лидер национальной команды Лионель Месси возобновит международную карьеру.



«Я не знаю, откуда всплыла эта информация. И я не в курсе, что Месси согласился вернуться в команду. Намереваюсь позвонить ему и поговорить о футболе. Посмотрим, сможет ли он понять и принять меня. Хочу рассказать ему о своих планах и понять, нравятся ли они ему. Я постараюсь сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно», – сказал наставник в интервью Ole.



Напомним, что вчера появились слухи о возможном возвращении Месси в сборную.