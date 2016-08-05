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    Источник: Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время может вернуться в сборную Аргентины. Напомним, что 29-летний форвард решил завершить международную карьеру после поражения от чилийцев в финале Кубка Америки-2016.

    Как утверждает издание Ole, пятикратный обладатель «Золотого мяча» передумал и теперь вновь будет выступать за национальную команду. Отмечается, что Месси подтвердит свое решение на встрече с новым главным тренером сборной Эдгардо Баусой, которая состоится на следующей неделе.

    Следующий матч сборной Аргентины пройдет в рамках отбора к чемпионату мира-2018 с командой Уругвая. Встреча состоится 29 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 01:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 августа 2016, 11:36

      И медведь из кустов выглядывает (знаете, что он говорит)

      0
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      Рейтинг: +17

      Riko777 > макс438 5 августа 2016, 13:06

      "Красавчик!" Медведь(с)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      GGG1987 5 августа 2016, 09:41

      Думаю на данный момент лучше в сборной нет ни кого,и в барсе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 5 августа 2016, 09:10

      Что и требовалось ожидать!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 5 августа 2016, 08:54

      Это было понятно изначально. Слов аргентинцы держать не могут. Игуаин не даст соврать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 августа 2016, 08:24

      Как неожиданно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 5 августа 2016, 08:18

      Как женщина чесслово.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      murakami777 5 августа 2016, 06:54

      хорошее решение

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor 5 августа 2016, 06:48

      это правильно. уход со сборной ничего не даст.

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 августа 2016, 05:44

      Месси игрок одной команды, да и там его в этом году Суарес подвинул. Ничего он со сборной не выиграет, а эта ромашка уйду, не уйду реально как капризная девочка.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Димон Алма-Ата 5 августа 2016, 06:45

      да что ты за бред-то вечно несешь? несмотря на то, что он так и не выиграл со сборной кубков в отличие от того же роналду, он куда продуктивнее для команды играет.
      одному повезло в финале, другому нет. а так-то та же тягомотина с добавленным временем.

      2
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Димон Алма-Ата 5 августа 2016, 06:47

      и опять ты на голы только смотришь, поверхностный ценитель футбола. суарес и должен был его подвинуть, так как чистый нап, а месси уже практически окончательно перекочевал в плеймейкеры. хватит уже позориться. хейтеы, такие хейтеры, мда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > alexfor 5 августа 2016, 07:24

      Естественно именно вокруг игры Месси строиться Барселона и это видно когда она у него не идет, вся команда попадает. Хотя в начале прошлого сезона когда он был травмирован потащил Неймар. Я имею ввиду, что игра сборной построена иначе и там партнеры другие, он же заточен исключительно под игру Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Димон Алма-Ата 5 августа 2016, 23:20

      он под любую игру заточен. пас хороший он везде может отдать, да и в аргентине он хорошую игру показывает.

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 5 августа 2016, 02:29

      Отлично. Знал,что он вернётся, как только улягутся эмоции.
      Рад этой новости.

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