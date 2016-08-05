Источник: Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время может вернуться в сборную Аргентины. Напомним, что 29-летний форвард решил завершить международную карьеру после поражения от чилийцев в финале Кубка Америки-2016.

Как утверждает издание Ole, пятикратный обладатель «Золотого мяча» передумал и теперь вновь будет выступать за национальную команду. Отмечается, что Месси подтвердит свое решение на встрече с новым главным тренером сборной Эдгардо Баусой, которая состоится на следующей неделе.

Следующий матч сборной Аргентины пройдет в рамках отбора к чемпионату мира-2018 с командой Уругвая. Встреча состоится 29 августа.