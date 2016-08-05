Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины

Источник: Месси принял решение вернуться в сборную Аргентины

5 августа 2016, 01:05
17

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время может вернуться в сборную Аргентины. Напомним, что 29-летний форвард решил завершить международную карьеру после поражения от чилийцев в финале Кубка Америки-2016.

Как утверждает издание Ole, пятикратный обладатель «Золотого мяча» передумал и теперь вновь будет выступать за национальную команду. Отмечается, что Месси подтвердит свое решение на встрече с новым главным тренером сборной Эдгардо Баусой, которая состоится на следующей неделе.

Следующий матч сборной Аргентины пройдет в рамках отбора к чемпионату мира-2018 с командой Уругвая. Встреча состоится 29 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бразилия Месси Лионель Бауса Эдгардо
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1470350239
Не долго он держался, так и знал, что по большей части это была показуха с целью чтобы его все упрашивали вернуться...
Ответить
Benifacto
1470351317
телочка
Ответить
Dammit
1470353367
Отлично. Знал,что он вернётся, как только улягутся эмоции. Рад этой новости.
Ответить
Димон Алма-Ата
1470365099
Месси игрок одной команды, да и там его в этом году Суарес подвинул. Ничего он со сборной не выиграет, а эта ромашка уйду, не уйду реально как капризная девочка.
Ответить
alexfor
1470368901
это правильно. уход со сборной ничего не даст.
Ответить
murakami777
1470369294
хорошее решение
Ответить
Rorschach krym
1470374329
Как женщина чесслово.
Ответить
hellkid
1470376461
Это было понятно изначально. Слов аргентинцы держать не могут. Игуаин не даст соврать.
Ответить
Dimon013
1470377427
Что и требовалось ожидать!!!
Ответить
GGG1987
1470379287
Думаю на данный момент лучше в сборной нет ни кого,и в барсе.
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
2025.11.04 00:24
ФотоТолько одного игрока РПЛ вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
2025.11.03 23:32
1
Месси побил мировой рекорд по ассистам
2025.10.15 13:46
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
2025.09.18 13:26
14
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.09.10 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
2025.09.10 11:47
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
2025.09.10 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
2025.09.10 07:48
Роналду опередил Месси по важному показателю
2025.09.07 00:45
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
2025.09.06 20:49
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»
2025.09.06 20:08
7
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
2025.09.05 22:56
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
2025.09.05 17:54
В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии
2025.09.05 16:48
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
2025.09.05 08:25
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
2025.09.05 07:09
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
2025.09.05 06:57
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
2025.09.04 12:49
1
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
2025.08.28 18:40
1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
2025.08.26 14:19
12
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
2025.08.26 13:40
9
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
2025.08.26 12:35
9
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
2025.08.26 01:10
1
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
2025.08.25 21:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+