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Агуэро и Игуаин вернулись в сборную Аргентины

17 сентября 2016, 00:37
2

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса​ огласил список игроков на матчи отборочного этапа к ЧМ-2018 против команд Перу и Парагвая.

Стоит отметить, что в национальную команду вернулись нападающие Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин, которые заявляли о своем уходе из сборной вслед за Лионелем Месси.

Вратари: Ромеро («Манчестер Юнайтед», Англия), Гусман («Тигрес», Мексика).

Защитники: Демикелис («Эспаньол», Испания), Сабалета, Отаменди (оба – «Манчестер Сити», Англия), Мусаччио («Вильярреал», Испания), Меркадо («Севилья», Испания), Рохо («Манчестер Юнайтед», Англия), Ронкалья («Сельта», Испания), Фунес Мори («Эвертон», Англия).

Полузащитники: Маскерано («Барселона», Испания), Ди Мария («ПСЖ», Франция), Банега («Интер, Италия), Краневиттер («Севилья», Испания), Аугусто Фернандес, Гайтан (оба – «Атлетико», Испания), Биглия («Лацио», Италия), Ламела («Тоттенхэм», Англия).

Нападающие: Игуаин, Дибала (оба – «Ювентус», Италия), Месси («Барселона», Испания), Агуэро («Манчестер Сити», Англия), Корреа («Атлетико», Испания), Лукас Пратто («Атлетико Минейро», Бразилия).

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Перу Парагвай Игуаин Гонсало Агуэро Серхио Бауса Эдгардо
Комментарии (2)
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de bruyne
1474066246
Еще бы тевеза посторе родригеса... жаль дзанети не в этом поколение играет
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headdevil
1474069166
Ждем в России
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