Бауса не будет уговаривать Месси вернуться в сборную

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса планирует встретиться с Лионелем Месси. При этом он пообещал, что не будет затрагивать в разговоре возможное возвращение форварда «Барселоны» в национальную команду.

«Наша встреча? Это будет встреча двух футбольных людей. У обоих появилось время побеседовать. Спрошу у него, как он себя чувствует, поговорим о футболе. И больше ничего», – признался тренер.

Напомним, этим летом Месси объявил, что больше не планирует выступать за национальную команду.