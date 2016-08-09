Бауса вылетел в Испанию на переговоры с Месси

Новый главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отправился в Испанию на переговоры с Лионелем Месси.



Как сообщает Ole, наставник аргентинской сборной обсудит с футболистом вопрос о его возвращении в национальную команду.

Напомним, что после финального матча Кубка Америки-2016 Месси заявил, что завершает выступления за национальную команду.