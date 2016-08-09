Бауса вылетел в Испанию на переговоры с Месси

Слишком много чести для гнома.... Может вся Аргентина на колени еще перед ним встанет??!! Ушел и ушел его решение, будет потом жалеть его проблемы, может без него команда только лучше играть станет и наконец-то что-то выиграет)))
Новый главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отправился в Испанию на переговоры с Лионелем Месси.
Как сообщает Ole, наставник аргентинской сборной обсудит с футболистом вопрос о его возвращении в национальную команду.
Напомним, что после финального матча Кубка Америки-2016 Месси заявил, что завершает выступления за национальную команду.