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    Бауса вылетел в Испанию на переговоры с Месси

    Новый главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отправился в Испанию на переговоры с Лионелем Месси.

    Как сообщает Ole, наставник аргентинской сборной обсудит с футболистом вопрос о его возвращении в национальную команду.

    Напомним, что после финального матча Кубка Америки-2016 Месси заявил, что завершает выступления за национальную команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2016 08:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 9 августа 2016, 09:59

      Слишком много чести для гнома.... Может вся Аргентина на колени еще перед ним встанет??!! Ушел и ушел его решение, будет потом жалеть его проблемы, может без него команда только лучше играть станет и наконец-то что-то выиграет)))

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Andrew01 9 августа 2016, 11:35

      Ты сейчас говоришь о самом великом футболисте мира!

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > джон базелон 9 августа 2016, 17:08

      Могу сказать только..... пффффф)))) Роналдиньо намного больше для барсы сделал)))))

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Andrew01 11 августа 2016, 19:04

      Чего?????Месси играет на космическом уровне всю свою карьеру,а Роналдиньо 3-4 года!Чуешь разницу?

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