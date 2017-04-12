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Бауса предсказал Аргентине участие в чемпионате мира

12 апреля 2017, 09:05

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса признался, что получил положительный опыт от работы в этой должности. Напомним, он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Итог своей работы? Я старался сделать так, чтобы команда выполняла свои функции как можно лучше. У нас были сложности поначалу, но постепенно взаимопонимание с футболистами улучшалось. За это время у нас были положительные и негативные результаты, но я уверен, что сборная Аргентины будет играть на чемпионате мира.

Для меня это был замечательный опыт», – приводит слова специалиста Ole.

Напомним, что Бауса был назначен на свой пост в августе 2016 года. За это время команда сыграла восемь матчей, в которых были достигнуты три победы, две ничьи и три поражения. После 14 туров отборочного цикла чемпионата мира Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Бауса Эдгардо
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