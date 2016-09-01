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Месси готов сыграть против Уругвая

1 сентября 2016, 12:27
4

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подчеркнул, что капитан национальной команды Лионель Месси сможет сыграть в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем. Напомним, ранее у 29-летнего нападающего было диагностировано небольшое повреждение.

«Месси хорошо себя чувствует и уже тренируется в полную силу. Никаких проблем у него нет. Нас ожидает очень интенсивный поединок, в котором Лионель очень пригодится», – приводит слова Баусы AFP.

Матч отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Уругвая состоится 2 сентября и начнется в 2:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Уругвай Бауса Эдгардо
Комментарии (4)
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ASG
1472723832
типичная баба, 7 пятниц на неделю
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Seidu_Dumbiy
1472724003
балоболкин.ушёл- вернулся
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Kulimen
1472725498
Как неожиданно
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kykyi
1472725922
"Не стану есть. не буду слушать,... подумала- и стала кушать" А. С. Пушкин(гений).
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