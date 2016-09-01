Месси готов сыграть против Уругвая

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса подчеркнул, что капитан национальной команды Лионель Месси сможет сыграть в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем. Напомним, ранее у 29-летнего нападающего было диагностировано небольшое повреждение.

«Месси хорошо себя чувствует и уже тренируется в полную силу. Никаких проблем у него нет. Нас ожидает очень интенсивный поединок, в котором Лионель очень пригодится», – приводит слова Баусы AFP.

Матч отборочного этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Уругвая состоится 2 сентября и начнется в 2:30 по московскому времени.