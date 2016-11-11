Бауса: «Второй мяч стал для Аргентины тяжелым ударом»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса призвал своих футболистов и фанатов команды не падать духом после поражения в выездном матче со сборной Бразилии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира-2018.

«Мы не падаем духом. Все понимают, что выход в финальную стадию чемпионата мира зависит от нас самих. Впереди еще много матчей.

Бразилия использовала скоростные качества своих игроков для создания моментов у наших ворот. Наш план состоял в том, чтобы навязать сопернику борьбу в середине поля, и это нам удавалось неплохо. Но одна ошибка стоила нам первого гола, а самым тяжелым ударом для нас оказался второй мяч», – приводит слова Баусы Ole.

Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.