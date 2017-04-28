Месси непричастен к увольнению Баусы из сборной Аргентины

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса не считает, что на его увольнение мог повлиять Лионель Месси.
«Месси? Я хотел найти для него идеальное место на поле, где он будет чувствовать себя лучше всего. Мне казалось, что справа он выглядит идеально. Я предложил ему такой вариант, и он согласился.
Он никогда не говорил мне, кто должен играть, кто не должен, он не критиковал партнеров по команде. Я с ним часто обсуждал игры, соперников. Но могу точно сказать, что Месси не имел никакого влияния на мое увольнение.
Мне стало грустно, когда я узнал, что мне придется уйти. Уверен, мы добились бы попадания на чемпионат мира-2018», – приводит слова тренера Fox Sports.
Стоит отметить, ранее появилась информация о том, что именно Лионель Месси настоял на увольнении специалиста со своего поста.
А только же вчера была статья где один паренек писал, что Месси мерзость, противный и вообще не хороший человек с короткими ногами ))) Он свои слова возьмет обратно взад ? извиниться хоть перед той публикой перед которой он на вентилятор какушата накидывал?
Что то не думаю.