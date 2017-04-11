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Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины

11 апреля 2017, 06:08
1

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса покинул свой пост. Об этом сообщил президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

По информации TyC Sports, сегодня была проведена встреча с 59-летним специалистом, на которой были улажены все детали расторжения контракта. В ближайшее время об уходе тренера будет объявлено официально.

Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником аргентинской сборной может стать Хорхе Сампаоли, возглавляющий на данный момент «Севилью».

В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Аргентина после 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Аргентина Севилья Сампаоли Хорхе Бауса Эдгардо
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GARIK-Al
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