Бауса покинул пост главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса покинул свой пост. Об этом сообщил президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа.

По информации TyC Sports, сегодня была проведена встреча с 59-летним специалистом, на которой были улажены все детали расторжения контракта. В ближайшее время об уходе тренера будет объявлено официально.

Напомним, ранее сообщалось, что новым наставником аргентинской сборной может стать Хорхе Сампаоли, возглавляющий на данный момент «Севилью».

В отборочном турнире чемпионата мира-2018 Аргентина после 14 туров занимает пятое место в турнирной таблице.