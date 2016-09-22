Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бауса: «Барселона» просит нас аккуратно обращаться с Месси, но сама этого не делает»

Бауса: «Барселона» просит нас аккуратно обращаться с Месси, но сама этого не делает»

22 сентября 2016, 23:16
8

Главный тренер сборной Аргентины Эдгаро Бауса выразил недовольство травмой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который пропустит около трех недель.

«Барса» посылает нам сообщения с просьбами аккуратно обращаться с Месси, но не похоже, что они сами о нем заботятся. Кажется очень странным, что они дают ему играть с теми проблемами, которые у него есть.

Мы получили официальное уведомление о том, что у Лионеля разрыв правой приводящей мышцы и он выбыл на три недели. Это представляется нам странным, ведь трех недель мало, чтобы восстановиться от такой травмы.

Нам до сих пор так и не удалось поговорить с ним, но мы хотим знать точную информацию. Вероятно, он проходит обследование, и доктор сборной ждет результатов, чтобы мы могли составить ясную картину», – сказал Бауса.

Из-за травмы Месси, скорее всего, пропустит матчи отбора на ЧМ-2018 против сборных Перу и Парагвая.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Барселона Месси Лионель Бауса Эдгардо
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1474576441
Да, ладно! Травмы вообще-то обычное дело и плакаться по этому поводу не обязательно. Хотя бы потому, что португезы без Кри Европу взяли или потому, что тот же Лео вообще не собирался выступать за сборную.
Ответить
de bruyne
1474576547
Причем тут барса? Так туран ракитич неймар атлетико просто косила хорошо что их не сломали... 7 матчей реал у атлетико выиграть не могли говорят сами гордо... косят только так... семиона не тренер футбола а мма и UFC
Ответить
zagrizlik
1474583586
А потому что вы ему зарплату не платите...
Ответить
Texac777
1474592315
Месси выздоравливай
Ответить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
3
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
16:39
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
13:53
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
Вчера, 01:15
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
Радимов описал тренера «Ростова» Альбу двумя словами
7 августа
2
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+