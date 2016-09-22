Бауса: «Барселона» просит нас аккуратно обращаться с Месси, но сама этого не делает»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгаро Бауса выразил недовольство травмой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который пропустит около трех недель.

«Барса» посылает нам сообщения с просьбами аккуратно обращаться с Месси, но не похоже, что они сами о нем заботятся. Кажется очень странным, что они дают ему играть с теми проблемами, которые у него есть.

Мы получили официальное уведомление о том, что у Лионеля разрыв правой приводящей мышцы и он выбыл на три недели. Это представляется нам странным, ведь трех недель мало, чтобы восстановиться от такой травмы.

Нам до сих пор так и не удалось поговорить с ним, но мы хотим знать точную информацию. Вероятно, он проходит обследование, и доктор сборной ждет результатов, чтобы мы могли составить ясную картину», – сказал Бауса.

Из-за травмы Месси, скорее всего, пропустит матчи отбора на ЧМ-2018 против сборных Перу и Парагвая.