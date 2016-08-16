Бауса: «Месси и Маскерано хотят и дальше выступать за сборную Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассказал, как прошла его встреча в Испании с Лионелем Месси, в ходе которой лидер «Барселоны» дал понять о готовности вернуться в национальную команду.

«Я приехал в Испанию и знал, что Месси встретится со мной. Я рассказал ему о своих идеях по сборной. По ходу общения становилось понятно, что он может вернуться в национальную команду, а уже на следующий день он позвонил мне. Он и Маскерано и дальше хотят выступать за сборную. Это очевидно, когда они говорят о футболе», – приводит слова Баусы Deportivo Télam.