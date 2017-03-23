Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бауса делает ставку на Агуэро, Месси и Игуаина в матче с Чили

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса назвал стартовый состав своей команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили.

    «Дибала не сыграет против Чили. Сейчас мы ждем новостей, чтобы узнать, сможет ли он сыграть с Боливией.

    С Чили сыграют Ромеро, Меркадо, Отаменди, Рохо, Мас, Маскерано, Билья, Месси, Агуэро, Ди Мария и Игуаин. Агуэро сейчас находится в хорошей форме. Думаю, что он вместе с Месси, Ди Марией и Игуаином смогут изменить баланс игры.

    Это будет отличный матч между двумя командами высокого уровня. Агуэро будет играть под центральным нападающим. Игуаин знает, что он мой первый номер на позицию девятки. Я всегда уверен в нем», – сказал Бауса.

    Матч Аргентина – Чили состоится завтра и начнется в 2:30 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 10:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 23 марта 2017, 13:59

      Хороший состав

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11