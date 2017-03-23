Бауса делает ставку на Агуэро, Месси и Игуаина в матче с Чили

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса назвал стартовый состав своей команды на матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чили.

«Дибала не сыграет против Чили. Сейчас мы ждем новостей, чтобы узнать, сможет ли он сыграть с Боливией.

С Чили сыграют Ромеро, Меркадо, Отаменди, Рохо, Мас, Маскерано, Билья, Месси, Агуэро, Ди Мария и Игуаин. Агуэро сейчас находится в хорошей форме. Думаю, что он вместе с Месси, Ди Марией и Игуаином смогут изменить баланс игры.

Это будет отличный матч между двумя командами высокого уровня. Агуэро будет играть под центральным нападающим. Игуаин знает, что он мой первый номер на позицию девятки. Я всегда уверен в нем», – сказал Бауса.

Матч Аргентина – Чили состоится завтра и начнется в 2:30 по московскому времени.