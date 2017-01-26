Бауса: «Дибала – это будущее сборной Аргентины»

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что форвард Пауло Дибала будет играть очень значительную роль для национальной команды.

«Я согласен с мнением о том, что Дибала – это наше будущее. Я уже давно внимательно слежу за его игрой. На подступах к штрафной площадке этот футболист обладает великолепными качествами. Путь к воротам соперника он находится с большой легкостью.

Дибала еще молод, и ему необходимо предоставить время на адаптацию в сборной», — сказал Бауса в интервью Ole.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 13 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.