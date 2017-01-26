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    Бауса: «Дибала – это будущее сборной Аргентины»

    Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что форвард Пауло Дибала будет играть очень значительную роль для национальной команды.

    «Я согласен с мнением о том, что Дибала – это наше будущее. Я уже давно внимательно слежу за его игрой. На подступах к штрафной площадке этот футболист обладает великолепными качествами. Путь к воротам соперника он находится с большой легкостью.

    Дибала еще молод, и ему необходимо предоставить время на адаптацию в сборной», — сказал Бауса в интервью Ole.

    В текущем сезоне Серии А форвард провел 13 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2017 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 января 2017, 09:16

      Удачи ему! И 10 раз подумать, прежде, чем переходить в Реал или Барсу

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