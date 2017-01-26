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Бауса: «Дибала – это будущее сборной Аргентины»

26 января 2017, 09:15
1

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса считает, что форвард Пауло Дибала будет играть очень значительную роль для национальной команды.

«Я согласен с мнением о том, что Дибала – это наше будущее. Я уже давно внимательно слежу за его игрой. На подступах к штрафной площадке этот футболист обладает великолепными качествами. Путь к воротам соперника он находится с большой легкостью.

Дибала еще молод, и ему необходимо предоставить время на адаптацию в сборной», — сказал Бауса в интервью Ole.

В текущем сезоне Серии А форвард провел 13 матчей, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Аргентина Аргентина Дибала Пауло Бауса Эдгардо
Комментарии (1)
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Pro100Kid
1485411390
Удачи ему! И 10 раз подумать, прежде, чем переходить в Реал или Барсу
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