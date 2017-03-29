Бауса удивлен поспешностью дисквалификации Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боливии (0:2) признался, что удивлен поспешностью вынесения решения со стороны ФИФА о дисквалификации Лионеля Месси на четыре игры.

«Слухи о дисквалификации Месси возникли уже в день игры. Я удивлен, что это произошло так быстро. У нас даже времени не было, чтобы успеть найти ему замену. Сейчас подадим апелляцию и посмотрим, какое решение будет принято.

Уверен, что кто-то приложил к этому руку. Ведь всегда ФИФА дает время, чтобы рассмотреть решение и сделать апелляцию. Но не в нашем случае», – приводит слова Баусы Ole.

Напомним, что Месси был наказан за оскорбления бокового арбитра в матче против Чили.