Бауса удивлен поспешностью дисквалификации Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боливии (0:2) признался, что удивлен поспешностью вынесения решения со стороны ФИФА о дисквалификации Лионеля Месси на четыре игры.
«Слухи о дисквалификации Месси возникли уже в день игры. Я удивлен, что это произошло так быстро. У нас даже времени не было, чтобы успеть найти ему замену. Сейчас подадим апелляцию и посмотрим, какое решение будет принято.
Уверен, что кто-то приложил к этому руку. Ведь всегда ФИФА дает время, чтобы рассмотреть решение и сделать апелляцию. Но не в нашем случае», – приводит слова Баусы Ole.
Напомним, что Месси был наказан за оскорбления бокового арбитра в матче против Чили.
Источник: Бомбардир.ру
у парня с психологией что-то случилось...
+ вспомните эти сопли после финала кубка америки и истерию с уходом из сборной. Мужик сказал - мужик сделал - не про месси..
а насчет дисквалификации - всё по делу. никто руку не накладывал, вести просто себя надо профессионально. ты звезда - кумир миллионов, так и подавай правильный пример. в противном случае что маленькие детишки возьмут от тебя?манеру ругаться на судей?балаболить языком, качать права?
Пахать надо на поле и давать результат в первую очередь.
В это плане Криштиану - профи. Подает правильные примеры и доказывает что "терпение и труд всё перетрут".