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    Бауса будет уволен с поста главного тренера сборной Аргентины

    Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить главного тренера национальной команды Эдгардо Баусу со своего поста, сообщает Mundo Deportivo. Недовольство руководства вызывают неудачные результаты команды, а также уровень показываемой игры в отборочном турнире к чемпионату мира-2018. Объявлено об отставке будет на следующей неделе.

    По результатам 14 туров отборочного турнира сборная Аргентины занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 22 очка. Эта позиция дает право участия в стыковых матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 07:17
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