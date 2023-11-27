Месси поругался с бразильцами: от «заткнись, малыш» до обвинений в измене

Бразилия в рамках отборочного раунда на ЧМ-2026 проиграла Аргентине – 0:1, единственный мяч забил Николас Отаменди. Правда, игра запомнилась совсем не событиями на поле. Аргентинские и бразильские фанаты подрались перед началом матча, а когда в дело вмешалась полиция, началась бойня. Пострадали пару фанатов. На трибуны лез Эмилиано Мартинес. Лионель Месси уводил всех с поля.

Месси не забил бразильцам – без учета товарищеских матчей он 8 раз встречался с Бразилией и ни разу не отметился голевым действием. Зато сейчас он сильно поругался с бразильцами. Вот несколько конфликтов:

• Сразу после матча он сказал: «Большая победа на «Маракане», которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же».

• Родриго называл аргентинцев «ссыкунами». Месси ответил ему: «Мы чемпионы мира, с чего это мы ссыкуны? Заткнись, малыш». Родриго потом говорил: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл».

• На Месси наехал и отец Родриго, выложив фото, как Месси хватает за горло соперника.

• Бразильский таблоид Direto Do Miolo после матча написал, что Месси изменил жене Антонелле Рокуццо. На это отреагировала жена Сеска Фабрегаса, назвав новость ложью.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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