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    Куяба - результаты

    Город Куяба
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Стадион Пантаналь
    Тренер Луис Фернандо Юбел
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Куяба 2:1 Коритиба
    37 тур
    		11 ноября, пятница 02:00 Атлетико Минейро 3:0 Куяба
    36 тур
    		7 ноября, понедельник 00:30 Куяба 1:1 Палмейрас
    35 тур
    		2 ноября, среда 01:00 Ботафого 0:2 Куяба
    34 тур
    		28 октября, пятница 02:00 Куяба 1:0 Аваи
    33 тур
    		24 октября, понедельник 00:00 Куяба 1:2 Гойас
    32 тур
    		16 октября, воскресенье 22:00 Сеара 1:1 Куяба
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 01:00 Куяба 1:2 Фламенго
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:00 Брагантино 2:1 Куяба
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:0 Куяба
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:00 Куяба 2:1 Америка Минейро
    27 тур
    		19 сентября, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Куяба
    26 тур
    		10 сентября, суббота 22:30 Интернасьонал 1:0 Куяба
    25 тур
    		5 сентября, понедельник 01:00 Куяба 1:1 Сан-Паулу
    24 тур
    		29 августа, понедельник 00:00 Куяба 0:0 Сантос
    23 тур
    		22 августа, понедельник 00:00 Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
    22 тур
    		14 августа, воскресенье 02:30 Куяба 1:0 Жувентуде
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 22:00 Флуминенсе 1:0 Куяба
    20 тур
    		1 августа, понедельник 00:00 Куяба 0:1 Форталеза
    19 тур
    		26 июля, вторник 02:00 Коритиба 1:0 Куяба
    18 тур
    		22 июля, пятница 01:00 Куяба 1:1 Атлетико Минейро
    17 тур
    		19 июля, вторник 02:00 Палмейрас 1:0 Куяба
    16 тур
    		11 июля, понедельник 01:00 Куяба 2:0 Ботафого
    15 тур
    		3 июля, воскресенье 17:00 Аваи 1:2 Куяба
    14 тур
    		27 июня, понедельник 00:00 Гойас 1:0 Куяба
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 01:00 Куяба 0:0 Сеара
    12 тур
    		16 июня, четверг 02:30 Фламенго 2:0 Куяба
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 01:00 Куяба 1:1 Брагантино
    10 тур
    		8 июня, среда 03:30 Куяба 1:0 Коринтианс
    9 тур
    		4 июня, суббота 22:30 Америка Минейро 2:1 Куяба
    8 тур
    		30 мая, понедельник 00:00 Куяба 0:1 Атлетико Паранаэнсе
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 03:00 Куяба 1:1 Интернасьонал
    6 тур
    		15 мая, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 2:1 Куяба
    5 тур
    		9 мая, понедельник 00:00 Сантос 4:1 Куяба
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 01:00 Куяба 1:1 Атлетико Гойяненсе
    3 тур
    		25 апреля, понедельник 00:00 Жувентуде 0:1 Куяба
    2 тур
    		17 апреля, воскресенье 03:00 Куяба 0:1 Флуминенсе
    1 тур
    		11 апреля, понедельник 00:00 Форталеза 0:1 Куяба
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