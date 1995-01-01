Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Куяба
|2:1
|Коритиба
|37 тур
|11 ноября, пятница
|02:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Куяба
|36 тур
|7 ноября, понедельник
|00:30
|Куяба
|1:1
|Палмейрас
|35 тур
|2 ноября, среда
|01:00
|Ботафого
|0:2
|Куяба
|34 тур
|28 октября, пятница
|02:00
|Куяба
|1:0
|Аваи
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Куяба
|1:2
|Гойас
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Сеара
|1:1
|Куяба
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|01:00
|Куяба
|1:2
|Фламенго
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:00
|Брагантино
|2:1
|Куяба
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|03:00
|Коринтианс
|2:0
|Куяба
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:00
|Куяба
|2:1
|Америка Минейро
|27 тур
|19 сентября, понедельник
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Куяба
|26 тур
|10 сентября, суббота
|22:30
|Интернасьонал
|1:0
|Куяба
|25 тур
|5 сентября, понедельник
|01:00
|Куяба
|1:1
|Сан-Паулу
|24 тур
|29 августа, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:0
|Сантос
|23 тур
|22 августа, понедельник
|00:00
|Атлетико Гойяненсе
|1:1
|Куяба
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|02:30
|Куяба
|1:0
|Жувентуде
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Куяба
|20 тур
|1 августа, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:1
|Форталеза
|19 тур
|26 июля, вторник
|02:00
|Коритиба
|1:0
|Куяба
|18 тур
|22 июля, пятница
|01:00
|Куяба
|1:1
|Атлетико Минейро
|17 тур
|19 июля, вторник
|02:00
|Палмейрас
|1:0
|Куяба
|16 тур
|11 июля, понедельник
|01:00
|Куяба
|2:0
|Ботафого
|15 тур
|3 июля, воскресенье
|17:00
|Аваи
|1:2
|Куяба
|14 тур
|27 июня, понедельник
|00:00
|Гойас
|1:0
|Куяба
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|01:00
|Куяба
|0:0
|Сеара
|12 тур
|16 июня, четверг
|02:30
|Фламенго
|2:0
|Куяба
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|01:00
|Куяба
|1:1
|Брагантино
|10 тур
|8 июня, среда
|03:30
|Куяба
|1:0
|Коринтианс
|9 тур
|4 июня, суббота
|22:30
|Америка Минейро
|2:1
|Куяба
|8 тур
|30 мая, понедельник
|00:00
|Куяба
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|03:00
|Куяба
|1:1
|Интернасьонал
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|2:1
|Куяба
|5 тур
|9 мая, понедельник
|00:00
|Сантос
|4:1
|Куяба
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|01:00
|Куяба
|1:1
|Атлетико Гойяненсе
|3 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Жувентуде
|0:1
|Куяба
|2 тур
|17 апреля, воскресенье
|03:00
|Куяба
|0:1
|Флуминенсе
|1 тур
|11 апреля, понедельник
|00:00
|Форталеза
|0:1
|Куяба