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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Палмейрас
Куяба - Палмейрас: обзор матча 06 мая 2024
Куяба
06.05.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Палмейрас
45+1'
Лазаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Палмейрас
90'
+4
Желтая карточка
З. Рафаэль
Замена
Д. Кафу
️️️️
Д. Ласерда
84'
Замена
Клайсон
️️️️
Л. Фернандес
83'
82'
Замена
З. Рафаэль
️️️️
Г. Менино
82'
Замена
Фабиньо
️️️️
А. Морено
75'
Желтая карточка
Г. Менино
Замена
Б. Алвес
️️️️
Рамон
71'
Замена
A. LuÃs
️️️️
И. Питта
70'
58'
Замена
Р. Риос
️️️️
Эндрик
50'
Желтая карточка
М. Серкейра
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Лазаро
Пас отдал
Л. Гилерме
Желтая карточка
Д. Ласерда
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
27
Денилсон
АП
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
33
Рони
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
6
Анибал Морено
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
31
Луис Гилерме
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
5
Ричард Риос
ЦП
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
3-2-1-3
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
88
Собрал
33
Фернандес
27
Денилсон
97
Ласерда
2
9
Питта
4-2-2-2
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
6
Морено
25
Менино
33
Рони
17
Лазаро
31
Гилерме
9
Эндрик
13
Рамон
34
Алвес
34
Алвес
13
Рамон
33
Фернандес
29
Клайсон
29
Клайсон
33
Фернандес
97
Ласерда
7
Кафу
7
Кафу
97
Ласерда
9
Питта
97
97
9
Питта
6
Морено
5
Фабиньо
5
Фабиньо
6
Морено
25
Менино
93
Зе Рафаэль
93
Зе Рафаэль
25
Менино
9
Эндрик
5
Риос
5
Риос
9
Эндрик
Остались в запасе
Куяба
Палмейрас
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
Главный тренер
Тони Оливейра
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
14
Джон Джон
АП
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
41
Эстевао
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Куяба - Палмейрас
1
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
11
Офсайды
2
1
Количество передач
382
471
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.72
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Arleu de Araujo, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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