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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Паранаэнсе
Куяба - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 29 июля 2024
Куяба
29.07.2024, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
90+7'
Дейверсон
11'
Д. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Атлетико Паранаэнсе
ГОЛ! 1:1!
Дейверсон
90'
+7
77'
Замена
Пабло
️️️️
Б. Запелли
63'
Замена
Никао
️️️️
Д. Оливейра
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
61'
58'
Желтая карточка
Д. Оливейра
52'
Замена
Габриэль
️️️️
Фернандиньо
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Кафу
47'
46'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Т. Куэльо
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Оливейра
Пас отдал
Т. Куэльо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
(К)
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Бруно Запелли
АП
20
Джулимар Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
6
Габриэль
ОП
11
Никао
АП
17
Агустин Каноббио
ПВ
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
3-1-1-5
22
Вальтер
13
Рамон
13
Марллон
33
Эмпереур
30
Минейро
27
Денилсон
16
Дейверсон
22
7
Кафу
9
Питта
2
3-2-2-1
24
Линк
44
Хелено
27
Роша
12
Фернандо
5
Фернандиньо
14
Эрик
10
Запелли
28
Куэльо
20
Оливейра
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
7
Кафу
97
97
7
Кафу
5
Фернандиньо
6
Габриэль
6
Габриэль
5
Фернандиньо
20
Оливейра
11
Никао
11
Никао
20
Оливейра
28
Куэльо
17
Каноббио
17
Каноббио
28
Куэльо
10
Запелли
92
Пабло
92
Пабло
10
Запелли
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Паранаэнсе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Mycael
ВР
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Mycael
ВР
37
Лукас Эскивель
ПЗ
22
Мадсон
ПЗ
45
Lucas Belezi
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Куяба - Атлетико Паранаэнсе
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
8
12
Офсайды
4
0
Количество передач
434
465
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
1.16
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Jefferson Ferreira de Moraes, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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