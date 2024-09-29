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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Куяба
Форталеза - Куяба: обзор матча 29 сентября 2024
Форталеза
29.09.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Куяба
45+4'
Г. Насименту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Куяба
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Б. Лопес
90'
+1
Замена
Тинга
️️️️
E. Mancuso
90'
+1
87'
Желтая карточка
А. Эмпереур
83'
Замена
M.
️️️️
Ф. Собрал
83'
Замена
E.
️️️️
Л. Фернандес
Желтая карточка
Э. Бритес
72'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
70'
68'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Клайсон
62'
Желтая карточка
Денилсон
Желтая карточка
Мариньо
55'
55'
Замена
R.
️️️️
Л. Минейро
55'
Замена
Денилсон
️️️️
Г. Сауэр
45'
+6
Желтая карточка
И. Питта
ГОЛ! 1:0!
Г. Насименту
45'
+4
16'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
40
Eros Mancuso
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
(К)
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
7
Мариньо
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
4-2-2-3
13
Кушчевич
14
40
2
Бритес
5
Россетто
35
Насименту
7
Мариньо
77
Лопес
79
Кайзер
10
1
3-1-2-2-2
22
Вальтер
34
Алвес
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
88
Собрал
33
Фернандес
7
Сауэр
29
Клайсон
2
9
Питта
40
2
Тинга
2
Тинга
40
77
Лопес
6
Мартинес
6
Мартинес
77
Лопес
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
30
Минейро
21
21
30
Минейро
7
Сауэр
27
Денилсон
27
Денилсон
7
Сауэр
88
Собрал
22
22
88
Собрал
33
Фернандес
11
11
33
Фернандес
29
Клайсон
97
Ласерда
97
Ласерда
29
Клайсон
Остались в запасе
Форталеза
Куяба
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
34
Iarley
ЦФ
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
63
Juan Pablo
ЦЗ
44
Gabriel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Форталеза - Куяба
2
4
Всего ударов по воротам
15
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
9
Офсайды
2
7
Количество передач
457
404
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.05
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Denis da Silva Ribeiro Serafim, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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