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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Куяба
Крузейро - Куяба: обзор матча 14 июня 2024
Крузейро
14.06.2024, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
45+1'
М. Перейра
67'
Р. Силва
64'
И. Питта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Куяба
90'
+8
Желтая карточка
Марллон
Желтая карточка
М. Перейра
87'
Желтая карточка
А. Пайшао
81'
Замена
Рамиро
️️️️
Л. Ромеро
79'
Желтая карточка
Р. Силва
78'
77'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Клайсон
ГОЛ! 2:1!
Р. Силва
Пас отдал
М. Перейра
67'
66'
Желтая карточка
Рамон
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Питта
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
Вилльям
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
16
Лукас Силва
(К)
ОП
29
Лукас Ромеро
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
22
Альваро Барреаль
ПВ
27
Габриэль Верон
ПВ
8
Рафаэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Крузейро
12
Габриэль Чапеко
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
17
Рамиро
ЦП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Пайшао
27
Зе Ивалдо
43
Марсело
16
Бруно
12
Вилльям
16
Силва
29
Ромеро
22
Барреаль
10
Перейра
27
Верон
8
Силва
3-1-2-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
13
Рамон
30
Минейро
27
Денилсон
29
Клайсон
7
Кафу
9
Питта
22
29
Ромеро
17
Рамиро
17
Рамиро
29
Ромеро
29
Клайсон
97
97
29
Клайсон
Остались в запасе
Крузейро
Куяба
12
Габриэль Чапеко
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Пауло Аутуори
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
12
Габриэль Чапеко
ВР
77
Нерис
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
36
Филипе Машадо
ОП
5
Japa
ЦП
16
Роберт
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
Главный тренер
Пауло Аутуори
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Крузейро - Куяба
3
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
1
Количество передач
436
411
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.9
1.67
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Marcelo De Lima Henrique, Brazil
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Куяба
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