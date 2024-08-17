Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Куяба
Атлетико Минейро - Куяба: обзор матча 17 августа 2024
Атлетико Минейро
17.08.2024, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Куяба
11'
И. Гомес (П)
44'
И. Питта (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Куяба
90'
+9
Желтая карточка
А. Эмпереур
90'
+2
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Л. Фернандес
Желтая карточка
А. Франко
90'
+1
85'
Желтая карточка
Б. Алвес
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Дейверсон
77'
75'
Замена
R.
️️️️
M. Alexandre
75'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Денилсон
75'
Замена
A. LuÃs
️️️️
И. Питта
72'
Желтая карточка
Денилсон
Замена
Каду
️️️️
И. Гомес
62'
Замена
Алиссон
️️️️
B. Palacios Alzate
62'
Замена
Паулиньо
️️️️
Бернард
62'
57'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
M.
50'
Желтая карточка
M. Alexandre
Замена
Р. Саравия
️️️️
Ф. Фильо Мариано
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Питта
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
43'
Желтая карточка
Б. Фукс
43'
30'
Желтая карточка
Л. Минейро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Гомес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
11
Бернард
(К)
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
34
Бруно Алвес
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
27
Денилсон
АП
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
10
Густаво Скарпа
АП
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Эверсон
8
Рубенс
3
Фукс
13
Лянко
25
Мариано
15
Вера
21
Франко
17
Гомес
30
11
Бернард
16
Дейверсон
4-1-1-1-3
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
63
34
Алвес
30
Минейро
33
Фернандес
27
Денилсон
2
9
Питта
22
25
Мариано
20
Саравия
20
Саравия
25
Мариано
16
Дейверсон
10
Скарпа
10
Скарпа
16
Дейверсон
11
Бернард
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Бернард
30
30
Алиссон
30
Алиссон
30
17
Гомес
42
Каду
42
Каду
17
Гомес
33
Фернандес
6
Аугусто
6
Аугусто
33
Фернандес
2
21
21
2
22
88
Собрал
88
Собрал
22
27
Денилсон
97
Ласерда
97
Ласерда
27
Денилсон
9
Питта
97
97
9
Питта
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Куяба
31
Матеус Мендес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
Главный тренер
Габриэль Милито
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
11
Eliel
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Куяба
3
5
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
8
6
Нарушения
13
14
Офсайды
3
0
Количество передач
423
286
Сейвы
4
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.21
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Куяба
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+