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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Флуминенсе
Куяба - Флуминенсе: обзор матча 22 июля 2024
Куяба
22.07.2024, понедельник, 02:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
73'
К. Элиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Флуминенсе
90'
+6
Красная карточка
Гуга
90'
Желтая карточка
Д. Ариас
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Ласерда
84'
83'
Замена
Нонато
️️️️
Гансо
Замена
Клайсон
️️️️
Л. Минейро
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
К. Элиас
Пас отдал
Д. Ариас
Желтая карточка
Рамон
67'
67'
Замена
К. Элиас
️️️️
Г. Кано
60'
Замена
Кено
️️️️
Маркиньос
Замена
Дейверсон
️️️️
Д. Кафу
57'
46'
Замена
Александер
️️️️
Мартинелли
Замена
M.
️️️️
Ф. Собрал
46'
45'
+4
Желтая карточка
Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
16
Дейверсон
ЦФ
22
Max
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
5
Александер
ОП
16
Нонато
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
9
Кауа Элиас
ЦФ
20
Кено
ЦФ
3-1-1-1-4
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
30
Минейро
88
Собрал
27
Денилсон
97
Ласерда
2
7
Кафу
9
Питта
3-2-2-2-1
1
Фабио
2
Хавьер
3
Силва
16
Барбоза
21
Сантос
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Маркиньос
11
Ариас
14
Кано
30
Минейро
29
Клайсон
29
Клайсон
30
Минейро
7
Кафу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
7
Кафу
88
Собрал
22
22
88
Собрал
97
Ласерда
97
97
97
Ласерда
8
Мартинелли
5
Александер
5
Александер
8
Мартинелли
10
Гансо
16
Нонато
16
Нонато
10
Гансо
14
Кано
9
Элиас
9
Элиас
14
Кано
11
Маркиньос
20
Кено
20
Кено
11
Маркиньос
Остались в запасе
Куяба
Флуминенсе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
Главный тренер
Тони Оливейра
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Исаак
ЛВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
28
Эскердинья
ЛЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Исаак
ЛВ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Куяба - Флуминенсе
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
19
6
Офсайды
1
1
Количество передач
414
471
Сейвы
3
6
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.26
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
Посещаемость:
13231
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