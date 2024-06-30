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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Брагантино
Куяба - Брагантино: обзор матча 30 июня 2024
Куяба
30.06.2024, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
33'
Д. Ласерда
42'
Хелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Брагантино
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Денилсон
90'
+1
Желтая карточка
A. LuÃs
80'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Д. Ласерда
75'
75'
Замена
Густавиньо
️️️️
Линкольн
75'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Рамирес
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ф. Аугусто
63'
45'
+3
Желтая карточка
Рамирес
Желтая карточка
Д. Ласерда
45'
+3
42'
ГОЛ! 1:1!
Хелиньо
Пас отдал
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Д. Ласерда
33'
Желтая карточка
Л. Минейро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Брагантино
1
Клейтон
(К)
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
33
Talisson
ЦП
18
Линкольн
АП
11
Хелиньо
ПВ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Брагантино
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
55
Эвертон
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
22
Густавиньо
АП
31
Raul
ЦФ
3-2-1-3
22
Вальтер
13
Рамон
34
Алвес
13
Марллон
6
Аугусто
30
Минейро
27
Денилсон
9
Питта
2
97
Ласерда
4-3-3
1
Клейтон
45
Мендес
36
Кандидо
5
Энрике
29
Капишаба
30
Эвангелиста
7
Рамирес
33
11
Хелиньо
18
Линкольн
28
Витиньо
27
Денилсон
88
Собрал
88
Собрал
27
Денилсон
6
Аугусто
33
Фернандес
33
Фернандес
6
Аугусто
97
Ласерда
97
97
97
Ласерда
7
Рамирес
25
Силва
25
Силва
7
Рамирес
18
Линкольн
22
Густавиньо
22
Густавиньо
18
Линкольн
Остались в запасе
Куяба
Брагантино
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
55
Эвертон
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
37
Fabrício
ВР
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
39
Douglas Mendes
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
55
Эвертон
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Куяба - Брагантино
3
1
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
13
16
Офсайды
2
1
Количество передач
270
526
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.41
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Fernandes de Lima, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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