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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Гремио
Куяба - Гремио: обзор матча 11 августа 2024
Куяба
11.08.2024, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
1 : 3
Завершен
Гремио
52'
М. Брейтуэйт (АГ)
64'
М. Брейтуэйт
86'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Гремио
Желтая карточка
M. Alexandre
90'
+7
90'
Замена
А. Аравена
️️️️
М. Брейтуэйт
88'
Замена
Рональд
️️️️
Ж. Виларди
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Брейтуэйт
Замена
E.
️️️️
M.
83'
74'
Желтая карточка
Эденилсон
74'
Замена
Ф. Кристальдо
️️️️
Эденилсон
74'
Замена
Доди
️️️️
M. Monsalve
Замена
Клайсон
️️️️
Б. Алвес
72'
71'
Желтая карточка
C.
64'
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
M. Monsalve
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ф. Собрал
59'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
A. LuÃs
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Брейтуэйт
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Марллон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Гремио
97
Caíque
ВР
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
20
Матиас Вилласанти
(К)
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
34
Miguel Monsalve
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
39
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Куяба
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
27
Денилсон
АП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
11
Eliel
ЦФ
Гремио
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
10
Натан Рибейро
ЛВ
35
Рональд
ОП
17
Доди
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
14
Натан
АП
19
Матиас Аресо
ЦФ
28
Александр Аравена
ЦФ
4-1-1-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
63
34
Алвес
30
Минейро
88
Собрал
2
9
Питта
22
97
4-3-3
97
2
Фабио
6
Мартинс
36
Ната
18
Педро
20
Вилласанти
6
Виларди
88
Эденилсон
39
22
Брейтуэйт
34
88
Собрал
33
Фернандес
33
Фернандес
88
Собрал
34
Алвес
29
Клайсон
29
Клайсон
34
Алвес
97
97
Ласерда
97
Ласерда
97
22
11
11
22
6
Виларди
35
Рональд
35
Рональд
6
Виларди
34
17
Доди
17
Доди
34
88
Эденилсон
19
Кристальдо
19
Кристальдо
88
Эденилсон
22
Брейтуэйт
28
Аравена
28
Аравена
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Куяба
Гремио
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
32
Rhyan
ВР
14
Матеус Пасинато
ВР
44
Gabriel
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
21
Railan
ЦП
27
Денилсон
АП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
14
Натан
АП
10
Натан Рибейро
ЛВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Куяба - Гремио
1
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
7
Офсайды
3
1
Количество передач
522
345
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.3
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Главный судья:
Bruno Pereira Vasconcelos, Brazil
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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